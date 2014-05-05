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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۵۵

شادنوش:

جامعه مامایی وظیفه سنگینی را بر عهده دارد

جامعه مامایی وظیفه سنگینی را بر عهده دارد

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان وظیفه جامعه مامایی را دشوار دانست و گفت: این قشر وظیفه دشوار و حیاتی حفظ سلامت مادر و نوزاد را به عهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی شادنوش صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن تبریک مناسبت روز جهانی ماما افزود: توفیقات چشمگیر و خدمات ارزنده جامعه مامایی در تامین سلامت مادر و کودک مایه مباهات نظام سلامت است.

وی با تاکید بر اینکه جامعه مامایی به عنوان یکی از اعضای خانواده پزشکی کشور محسوب می شود اظهار داشت: این جامعه با داشتن مهارت، دانش، ایثار، اخلاص و معنویات خویش، نوید بخش حیات، نشاط و سلامت برای خانواده های ایرانی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بر سخت کوشی و مسئولیت شناسایی ماماها اشاره کرد و گفت: ماماها، الگویی برای همه کسانی است که به خدمت بی منت و صادقانه به مردم می اندیشند و آن را لازمه تحصیل رضایت خدا می دانند.

شادنوش در خاتمه، جایگاه مامایی را در نظام سلامت بسیار بالا دانست و افزود: ارائه مراقبت های مامایی با کیفیت بالا و تلاش در بهبود مستمر آن عامل بالقوه ای در کاهش مرگ و میر و ابتلای مادران به انواع بیماری ها است.

کد مطلب 2285620

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