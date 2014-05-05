توسعه مناطق محروم کشور با داشتن روحیه جهادی میسر است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی پیش از ظهر دوشنبه در همایش شکوه هجرت و مراسم تجلیل از فعالان اردوهای جهادی دانشجویی در دانشگاه شهرکرد با تبریک روز بسیج سازندگی اذعان داشت: مناطق محروم بسیاری در استانهای کشور وجود دارد که باید در راستای توسعه این مناطق با روحیه جهادی تلاش کرد.

وی بیان داشت: نیروهای جهادی بدون هیچ توقع در مناطق دور افتاده و صعب العبور حضور پیدا می کنند و با تمام توان در راستای پیشرفت وتوسعه آن مناطق تلاش می کنند.

وی بیان داشت: جهادگران افرادی فعال، گمنام و بدون توقع هستند که نقش مهمی در راستای خود کفایی آبادیها و روستاها ایفا کرده اند.

مسئول بسیج سازندگی بسیج کشور هدف از برگزاری همایش شکوه هجرت را نهادینه شدن روحیه‌ی جهادی و هم‌اندیشی در جهت رفع مشکلات جهادگران، همکاری و همیاری نهادها و ادارات با جهادگران بیان کرد.

شعار سال 93 بدون داشتن روحیه‌ی جهادی محقق نمی شود

مسئول بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری نیز در این همایش گفت: شعار سال 93 بدون داشتن نیت الهی و روحیه‌ جهادی محقق نمی شود.

احمد راستینه با اشاره به شعار و نامگذاری امسال به‌عنوان "سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" توسط مقام معظم رهبری، اظهار داشت: شعار سال 93 بدون داشتن نیت الهی و روحیه‌ی جهادی محقق نمی شود.

وی با تقدیر و تشکر ار تمام تلاشگران در عرصه اردوهای جهادی، تاکید کرد: دانشجویانی که با تحمل سختی ها وارد مناطق محروم کشور می شوند و برای آبادانی آن مناطق تلاش می کنند افرادی بزرگ و از خود گذشته هستند.

وی تاکید کرد: اردوهای جهادی نقش مهمی در توسعه مناطق محروم کشور داشته و افرادی که در این اردوها شرکت کرده اند بدون هیچ چشمداشتی با تمام توان کار کرده اند.

مسئول بسیج دانشجویی استان چهارمحال وبختیاری با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری، اذعان داشت: این نام نشان دهنده اهداف والا و بزرگی است و باید در راستای پیشرفت و توسعه کشور این نام را هدف قرار داد.