استفاده شخصی از خودروی اداری در برخی ادارات/ کوتاهی درحفظ بیت المال قابل بخشش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم آوند ظهر دوشنبه در نشست شورای قضایی استان افزود: استفاده از خودروهای دولتی در امور شخصی تخلف است و خاطیان تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

وی بیان کرد: هیچ آیین نامه ای در قانون وجود ندارد که افراد از وسایل اداری استفاده شخصی کنند.

آوند اظهار داشت: صرفه جویی در انرژی و جلوگیری از اقدامات هزینه بردار در ادارات، اولین گام برای تحقق شعار سال است.

وی دفاع از حقوق بیت المال را از مهمترین برنامه های دادگستری استان عنوان کرد و گفت: سهل انگاری در زمینه حفظ حقوق بیت المال بخشودنی نیست.

این مسئول قضایی همچنین یادآور شد: برخی مسئولان اجرایی استان هم نسبت به اجرای قانون و تکریم ارباب رجوع بی توجه هستند که باید در این زمینه اطلاع رسانی شود.

معاون دادگستری استان بیان داشت: لازم است از ظرفیت های صدا وسیما برای آشنایی هرچه بیشتر مردم با وظایف و حقوق قانونی خود به نحو مطلوب استفاده شود.

آوند بیان کرد: آموزش مردم در زمینه های مختلف میزان تخلف و جرم را در جامعه کاهش می دهد.

وی بر اتخاذ راهکارهای فرهنگی در پیشگیری از وقوع جرایم تاکید کرد و گفت: تدوین راهکارهای فرهنگی برای پیشگیری از جرائم موجب کاهش هزینه ها و کسب نتیجه ای مناسب خواهد شد.

آوند همچنین تاکید کرد: باید برای کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از بازداشت های غیرضروری برنامه ریزی مناسبی انجام شود.



