کارآگاهان پلیس آگاهی سمنان موفق به دستگیری زوگیر معتاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا میرزایی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه با دریافت شکایت یک بانوی مبنی بر اینکه فرد موتورسواری با تهدید، مبلغی وجه نقد از وی سرقت کرده است افزود: رسیدگی سریع به این موضوع در صدر ماموریت های تیم مجربی از کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این زورگیر معتاد و غیر بومی با موتورسیکلت های سرقتی از بانوان سرقت می کرد.

فرمانده انتظامی استان سمنان از شناسایی این متهم پس از چندین روز تلاش مستمر ماموران آگاهی، خبر داد و اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی متهم را که جوانی اهل سیستان و بلوچستان و ساکن استان گلستان بود را در عملیاتی ضربتی در محل کار پدرش در حوالی سمنان دستگیر کردند.

میرزایی با اشاره به این مطلب که این متهم به مواد مخدر اعتیاد دارد و به کارهای خود اعتراف کرده است عنوان کرد: این فرد در اسفندماه گذشته دو دستگاه موتورسیکلت سرقت کرده و در مکان های خلوت، عابران پیاده به ویژه بانوان را تهدید و اموال قیمتی، وجه نقد و گوشی تلفن همراه آنان را سرقت کرده است.

وی به کشف شش فقره سرقت به عنف و سرقت دو دستگاه موتورسیکلت اشاره کرد و گفت: انگیزه اصلی متهم تامین هزینه های مصرف مواد مخدر بوده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان در خاتمه با اشاره به این مطلب که دستگیری سریع مجرمان در این گونه جرایم موجب ارتقای احساس امنیت در جامعه می شود به عموم شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در معابر و خیابان ها، مراتب را بی درنگ به مرکز فوریت های پلیسی 110 اطلاع دهید.