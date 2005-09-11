آناهيتا همتي و شهره لرستاني در "سقوط" ديده مي شوند

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، " سقوط " عنوان مجموعه اي است كه به تهيه كنندگي "صديقه موسوي زاده" و كارگرداني "سعيد اكبريان" در گروه حماسه و دفاع شبكه اول سيما در 8 قسمت 45 دقيقه اي تهيه شده است.

اين مجموعه همزمان با هفته دفاع مقدس از اين شبكه پخش مي شود.

مجموعه " سقوط " تصويرگر سقوط حكومت صدام و اشغال شهر بغداد در روزهاي پاياني حكومت بعثي است. مجموعه " سقوط " روايتگر زني به نام "آلا" است كه در يك مجتمع مسكوني زندگي مي كند. زندگي وي با ورود مردي غريبه به خانه اش دچار بحران مي شود. از سوي ديگر جستجوي خانه به خانه نيروهاي آمريكايي براي يافتن مرد فراري آغاز مي شود، اما حضور دو زن ديگر كه در همسايگي "آلا" هستند، منجر به فاش شدن راز زندگي گذشته آلا مي شود و...

در اين مجموعه " آناهيتا همتي "، " شهره لرستاني "، " بهناز جعفري "، " محمد حاتمي "، " پرويز فلاحي پور "، " محمود جعفري"، " احمد مهران فر" و... بازي مي كنند.

داستان مجموعه تلويزيوني " سقوط " اقتباس از يك رمان آلماني نوشته " آريش ماير مارك " است.