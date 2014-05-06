5000 نفر از روستائیان و عشایر سیستان و بلوچستان مهارت های فنی را آموزش دیدند

محمد جهانتیغی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در سال گذشته 999 هزار و 960 نفر ساعت آموزش توسط مربیان و کارشناسان این اداره کل در روستاها و مناطق عشایری استان ارایه شده است افزود: این آموزش ها در قالب برگزاری 342 دوره مهارتی توسط واحدهای ثابت و سیار روستایی و عشایری به علاقمندان ارایه شده است.

وی با اشاره به نقش مهم و اساسی آموزش و کسب مهارت در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و رسیدن به توسعه پایدار در روستاها با تکیه بر آموزش های مهارتی اظهار داشت: این آموزش ها در قالب78 حرفه مهارتی و برای دو گروه بانوان و آقایان در روستاها و مناطق عشایری استان برگزار شده است.

وی همچنین با بیان اینکه ارایه آموزش های فنی و حرفه ای در روستا ها از مهاجرت روستائیان و نیروهای مولد کار به سمت شهر ها جلوگیری می کند افزود: در حال حاضر توسعه آموزش های فنی و حرفه ای با هدف ایجاد اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت به سمت عشایر و روستاهای استان سوق پیدا کرده است.

جهانتیغی بیان داشت: در همین راستا بر اساس مفاد ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه کشور اجرای طرح نیاز سنجی آموزش های فنی و حرفه ای روستایی و عشایری در شش استان از جمله سیستان و بلوچستان در سال گذشته دربندر چابهار به اجرا در آمد.

وی گفت: در این طرح نیازهای منطقه ای روستائیان برای توسعه کسب و کارهای روستایی شناسایی و در اختیار برنامه ریزان آموزشی قرار می گیرد تا آنها آموزش های مورد نیاز را با توجه به شرایط منطقه ای هر روستا ارائه و تبیین کنند.

وی با اشاره به اینکه جذب نیروهای جوان و مولد کار و افزایش سطح مهارت آنها در روستا ها از اولویت های این اداره کل در سال جاری است ادامه داد: از آنجا که نیمی از جمعیت سیستان و بلوچستان را روستائیان تشکیل می دهند ارائه آموزش های مهارتی مورد نیاز روستائیان از برنامه های اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.