به گزارش خبرنگار مهر، حسن قیاسی بعد ازظهر دوشنبه در اولین شورای ساماندهی سالمندان در سال جاری، از نبود آمار دقیق از جمعیت سالمندان در استان انتقاد کرد و گفت: برای برنامه ریزی و انجام برنامه های جامع برای سالمندان نیازمند آمار اطلاعات جامع از این قشر هستیم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون عمده مشکلات سالمندان مالی نیست، افزود: عمده مشکلات ای قشر در عدم هماهنگی و عدم فرهنگ سازی است.

قیاسی خواستار رفع مشکلات درمانی، تکریم سالمندان و معضل بیکاری فرزندان سالمندان شد.

وی با اشاره به اینکه بنیاد فرزانگان نیازمند مدیریت جامع است، افزود: باید از توانمندی های بنیاد استفاده شود.

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی خراسان جنوبی با بیان اینکه برای سالمندی در جامعه امروز باید تدبیر اساسی شود، افزود:باید پیشگیری های لازم را انجام داد تا به بحران سالمندی نرسیم.

وی با اشاره به اینکه جمعیت سالمند استان رو به افزایش است، عنوان کرد: باید از تجربیات، اندوخته ها، علم و دانش سالمندان برای رفع مشکلات جامعه استفاده کرد.

قیاسی با اشاره به اینکه دستگاه ها از امکانات و تجهیزات زیادی برخورداند، افزود: دستگاه ها اجرایی باید از این امکانات برای رفع مشکلات سالمندان استفاده کنند.

24 هزار سالمند تحت حمایت کمیته امداد استان

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی نیز در این جلسه اظهارداشت: 24 هزار و 133 خانوار سالمند هم اکنون تحت حمایت این نهاد هستند.

علی اکبر نخعی نژاد اضافه کرد: در سال گذشته در زمینه پرداخت کمک معیشت و کمک هزینه درمانی 10 میلیارد تومان به سالمندان تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است.

وی از برگزاری 21 دوره کلاس آموزشی برای سالمندان در سال گذشته خبر داد و گفت: بالغ بر دو هزار نفر از این کلاس های آموزشی بهره مند شدند.

وی همچنین برگزاری 11 همایش برای یک هزار سالمند را از دیگر اقدامات سال گذشته برشمرد و بیان کرد: برای 300 سالمند اردوی سیاحتی زیارتی برگزار شده است.

این مسئول گفت: به 192 خانواده سالمند مبلغ یک میلیارد و 246 میلیون ریال مساعدت پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه عمده مشکلات سالمندان در حوزه اقتصادی است، خواستار حمایت مسئولان در این راستا شد.