به گزارش خبرنگار مهر، هادي منوري، ظهر دو شنبه در نشست خبري همایش طب‌الرضا(ع) در دانشگاه علوم پزشكي مشهد اظهار کرد: به چهارمين همايش پژوهشي طب‌الرضا(ع) 230مقاله ارسال شده است كه شامل دو محور مباني نظري و كاربردي است.

وي توضيح داد: بخش نظري شامل كليات طب سنتي، تاريخچه طب سنتي و طب سنتي از محضر قرآن و احاديث و بخش كاربردي شامل كاربرد نجوم در طب است.

منوري ادامه داد: از اين 230 مقاله 10 مقاله در قالب سخنراني ارائه مي شود، 80 پوستر و بقيه در كتاب مقالات چاپ مي شود.

دبير اجرايي همايش طب‌الرضا(ع) بيان كرد: همايش طب‌الرضا(ع) 17 و 18 ارديبهشت در تالار ابن‌سينا برگزار می شود كه اين همايش شروع مراسم افتتاحيه جشنواره‌هاي بين‌المللي امام رضا(ع) نيز هست.