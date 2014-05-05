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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۰۸

در مشهد/

چهارمين همايش پژوهشي طب‌الرضا(ع) 17 ارديبهشت ماه برگزار مي شود

چهارمين همايش پژوهشي طب‌الرضا(ع) 17 ارديبهشت ماه برگزار مي شود

مشهد - خبرگزاري مهر: دبير اجرايي همايش طب‌الرضا(ع) از برگزاري چهارمين همايش پژوهشي طب‌الرضا(ع) در مشهد خبرداد و گفت: 230 مقاله در دو محور مبناي نظري و كاربردي به دبيرخانه همايش رسيده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادي منوري، ظهر دو شنبه در نشست خبري همایش طب‌الرضا(ع) در دانشگاه علوم پزشكي مشهد اظهار کرد: به چهارمين همايش پژوهشي طب‌الرضا(ع)  230مقاله ارسال شده است كه شامل دو محور مباني نظري و كاربردي است.

وي توضيح داد: بخش نظري شامل كليات طب سنتي، تاريخچه طب سنتي و طب سنتي از محضر قرآن و احاديث و بخش كاربردي شامل كاربرد نجوم در طب است.

منوري ادامه داد: از اين 230 مقاله 10 مقاله در قالب سخنراني ارائه مي شود، 80 پوستر و بقيه در كتاب مقالات چاپ مي شود.

دبير اجرايي همايش طب‌الرضا(ع) بيان كرد: همايش طب‌الرضا(ع) 17 و 18 ارديبهشت در تالار ابن‌سينا برگزار می شود كه اين همايش شروع مراسم افتتاحيه جشنواره‌هاي بين‌المللي امام رضا(ع) نيز هست.

کد مطلب 2285674

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