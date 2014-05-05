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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۱۰

سرهنگ قدمگاهی:

51 كيلوگرم مواد مخدر در گناباد كشف شد

51 كيلوگرم مواد مخدر در گناباد كشف شد

گناباد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي گناباد گفت: بيش از 51 كيلوگرم موادر مخدر كشف و 3 نفر متهم در اين رابطه دستگير شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا قدمگاهي بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بنابر اطلاعات و اخبار واصله مبني بر حمل و جابجايي مواد مخدر، اكيپ گشت سيار پليس مبارزه با مواد مخدر صبح امروز در سه راهي مهاباد اقدام به ايست و بازرسي خودروهاي عبوري كرد.

فرمانده انتظامي گناباد افزود: در اين بازرسي يك دستگاه خودروي سمند پس از رويت ماموران اقدام به فرار كرد كه بلافاصله عمليات تعقيب و گريز توسط پليس شهرستان انجام شد.

قدمگاهي افزود: متهمان پس از طي كردن 20 كيلومتر در كوههاي اطراف شهرستان شناسايي و دستگير شدند.

وي بيان کرد: مواد مكشوفه شامل 51 كيلو و 600 گرم مواد مخدر از نوع ترياك، دو كوله پشتي، 30 مورد تلفن همراه، يك دستگاه خودروي سمند بود كه به همراه سه نفر متهم پس از تكميل پرونده تحويل مقامات قضايي شهرستان شدند.

 

کد مطلب 2285678

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