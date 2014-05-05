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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۲۳

مرگ 5 عضو يك خانواده در حادثه تصادف/ مادر و 4 فرزندش قرباني جاده سنتو

مرگ 5 عضو يك خانواده در حادثه تصادف/ مادر و 4 فرزندش قرباني جاده سنتو

يزد - خبرگزاري مهر: جاده يزد - مهريز كه به جاده سنتو معروف است، تاكنون شاهد حوادث دلخراش بسياري بوده است اما تصادف و مرگ مادر و چهار فرزندش، يكي از غم انگيزترين تصادف هاي اين جاده بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز هنگامي كه خودروي ال 90 از جاده سنتو از سمت مهريز به يزد در حال حركت بود، با يك دستگاه كاميون بنز برخورد كرد و همه سرنشينان اين خودرو در دم جان باختند.

رئيس پليس راه استان يزد در اين زمينه اظهار داشت: اين كاميون از سمت يزد به مهريز در حال حركت بوده است و از وسط اين مسير تردد مي كرد كه با خودروي ال 90 برخورد كرد.

سرهنگ احمد مظفري بيان كرد: در اين حادثه دلخراش مادر 47 ساله به همراه سه دختر و يك پسرش در دم جان خود را از دست دادند.

وي خاطرنشان كرد: دخترها، 10، 18 و 27 ساله و پسر اين خانواده هشت ساله بودند.

مظفري عنوان كرد: علت اين حادثه هم اكنون در دست بررسي است.

کد مطلب 2285683

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