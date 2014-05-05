خراسان جنوبی 71 هزار جمعیت سالمند دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اکبری مطلق اظهارداشت: بیشترین تعداد جمعیت سالمند استان در بیرجند 24 هزار و 876 نفر است.

وی با بیان اینکه آما جمعیت سالمندان در استان بالا است، بیان داشت: خراسان جنوبی دومین استان مسن کشور است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه این شورا از سال 87 در استان آغاز به کار کرده است، افزود: تاکنون 102 مصوبه داشته که 75 درصد این مصوبات تحقق یافته است.

وی تاسیس مجتمع مسکونی هتل آپارتمان ویژه سالمندان و راه اندازی بنیاد فرزانگان را از مهمترین اقدامات این شورا عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون هتل آپارتمان بیرجند مورد استقبال قرار نگرفته است، افزود: در این راستا به سایر استانها نیز اعلام آمادگی شده است.

اکبری مطلق خواستار برنامه ریزی برای انجام طرح های ماندگار برای سالمندان شد.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی یادآور شد: برای رفع معضل بیکاری فرزندان سالمندان نیز از جلسه بعد فنی و حرفه ای و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این شورا حضور خواهند یافت.

ساختمان بنیاد فرزانگان فضای کافی برای حضور سالمندان ندارد

مدیرعامل بنیاد فرزانگان خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: ساختمان بنیاد فضای کافی برای حضور سالمندان ندارد.

خانی نژاد با بیان اینکه ای بنیاد اقدامات زیادی برای سالمندان در دست اجرا دارد، خواستار تامین زمین از سوی دستگاه های متولی شد.

وی آغاز به کار این بنیاد را سال 92 اعلام کرد و افزود: اهداف موسسه به گونه ای تنظیم شده که کلیه اقدامات مربوط به سالمندان اعم از درمانی، آمورشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و... تاسیس مراکز آموزشی و درمانی مرتبط با سالمندان دنبال می شود.

به اهم فعالیت های بنیاد اشاره کرد و افزود: برگزاری 9 سمینار و کارگاه آموزشی با حضور متخصصان ، پیگیری درمان و معایه 373 سالمند و برگزاری مراسم ورزش همگانی از مهمترین اقدامات بوده است.

وی به دیگر مشکلات پیش روی این بنیاد اشاره کرد و افزود: مشکلات مالی و غیرمالی بنیاد از سوی دستگاه ها و ادارات عضو شورا قابل پیگیری است.

رئیس سازمان بازنشستگی استان هم خواستار حمایت های ویژه دستگاه ها از تمامی سالمندان شد و گفت: تمام دستگاه ها به سالمندان به عنوان جامعه هدف نگاه ویژه ای داشته باشد.

حاجی آبادی خواستار احترام و تکریم سالمندان در بین آحاد جامعه شد و گفت: این مهم باید به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود.