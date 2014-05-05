50 نفر از اساتيد و معلمان قرآني در بزرگترين دارالقرآن كشور تجليل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه ابرکوه، ظهر دوشنبه در مراسم تجليل از معلمان و مربيان قرآني به مناسبت هفته معلم اظهار داشت: حافظان، مروجان، منادیان، مبینان و حاملان آیات الهی در پیشگاه الهی سربلند خواهند بود.

وي بيان كرد: این تدبیر که به مناسبت هفته معلم جمعی از خدمتگزاران و اصحاب قرآن مورد تکریم و تجلیل قرار گیرند، ایده مبارکی است و این بنیاد فرهنگی به واقع برای ما جایگاه، ارزش و اعتبار ویژه ای دارد و مایه مباهات معنوی مردم و شهروندان است.

وی در ادامه با اشاره به آیه ای از قرآن كريم بيان كرد: همین مقدار اگر خداوند توفیق را در زندگی رفیقمان کند که خدمتگزار قرآن باشیم و در قیامت شرمنده و خجالت زده قرآن نباشیم، موهبتی عظیم است.

حسینی ادامه داد: اگر همه جا به عنوان حافظان، مروجان، منادیان، مبینان و حاملان آیات الهی عمل کنیم، بي شك در روز قیامت هم مفتخر و سربلند به پیشگاه الهی در زمينه انجام وظایفمان خواهیم بود و در غیر این صورت، خسارتی عظیم و جبران ناپذیر برای ما وجود خواهد داشت.

وی گفت: وجود چهره ها، شخصیت ها و عناصر قرآنی در جامعه همانند نور است، نور ماهیتش ملازم با پرتو افکنی است و نمی شود کانون نور موجود باشد اما تاریکی هم جلوه و نمودی داشته باشد.

حسینی افزود: حامل قرآن کانون نور است پس هر کجا باشد باید روشنگر، اثربخش، هدایتگر، عامل به معروف، ناهی از منکر و مدافع ارزشهای الهی، اخلاق، فضیلت، معنویت و منشأ فیض و اثر باشد.

در این مراسم از 50 نفر از اساتید، معلمان و مربیان بزرگترین مجتمع قرآنی کشور با اهدای هدیه تجلیل شد.