اظهارات مقامات آمريكايي درباره قربانيان كاترينا و وضعيت امداد رساني ضد و نقيض است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريانووستي و صداي آمريكا ، تيم هاي نجات و كشف اجساد كه سرگرم جستجوي خانه به خانه در نيواورلئان هستند مي گويند اجسادي كمتر از آنچه در آغاز انتظار مي رفت پيدا مي كنند، و اين اميد كه شمار واقعي كساني كه در تند باد كاترينا جان سپردند، آن گونه كه بيم آن مي رفت، فاجعه آميز نباشد، بيشتر شده است.

مقامات ديروز گفتند انتظار مي رود رقم رسمي كشته شدگان در سه ايالت توفان زده كه سيصد تن اعلام شده است ، بالاتر برود، اما ترديد دارند به ميزاني كه گفته مي شد در نيواورلئان مرده اند يعني ده هزار نفر برسد.

در اين ميان، سپاه مهندسي ارتش آمريكا مي گويد تمام محله هاي شهر تا نيمه اكتبر از آب خالي خواهد شد، و اين نيز از زماني كه قبلا تخمين زده مي شد، به مراتب كوتاهتر خواهد بود. با اين حال، مقامات شهر سعي دارند كساني را كه در كوشش هاي نجات و بازيابي شركت ندارند متقاعد سازند نيواورلئان را تخليه كنند و هشدار مي دهند كه سيلاب به فاضلاب، بنزين، نفت و ديگر مواد سمي آلوده است.

در هوستون، مقامات مي گويند صدها كودك هنوز به دنبال والدين خود مي گردند و بسياري از آنها در جريان تخيله عمومي و پر هرج و مرج چند روزه پس از حمله كاترينا، از يكديگر جدا شدند.

صدها هزار نفر از سكنه نيواورلئان اينك در سرپناه هائي در سراسر كشور اسكان داده شده اند.

از سوي ديگر "سرگئي شايگو" وزير حوادث غير مترقبه روسيه اعلام كرد كه تلفات توفان مي تواند برابر با چندين هزار نفر باشد.

وي امروز در يك برنامه راديويي اظهار داشت: "اين امر كاملاً محتمل است. در هر شهري افرادي از جمله افراد سالخورده و يا بيمار وجود دارند كه نمي توانستند به تنها خارج شوند، ."

به عقيده شايگو سيستم هشدار دهي آمريكا، به طور بايسته كار نكرد.

وي در اين باره گفت: "مي بايست به همگان واقعيت را مي گفتند و جمعاً همه را خارج مي كردند و مي بايست به تمامي منازل سركشي مي كردند و افراد ناتوان را ثبت مي كردند."

شايگو در مورد آتش سوزي هائي كه بخشي از شهر را با مشكل روبرو ساخت همچنين به لزوم قطع برق پس از هشدار به شهروندان اشاره داشت.

علاوه بر اين وي متذكر شد كه در آب و هواي گرم هميشه بايد انتظار اپيدمي را داشت. براي جلوگيري از آن لازم بود كه ذخيره و فيلتر براي آب و نيز محيط هاي ضد عفوني شده تدارك ديده مي شدند.

وي همچنين ازعدم آمادگي نيروهاي آمريكا در حد لازم، در برابر بلاياي طبيعي و پاكسازي عواقب آن اظهار حيرت كرد وي اين مطلب را نفي نكرد كه علت اين مسئله مي تواند تشكيل "وزارت امنيت ملي" پس از حادثه 11 سپتامبر باشد كه تمام اين ساختارها وارد آن شدند.