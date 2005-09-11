جامعه امروز به شدت نيازمند ترويج اخلاق پزشكي است // جايگاه دانشگاه علوم پزشكي تهران در دوران رياست دكتر ظفرقندي ارتقا يافت

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" حجت الاسلام قمي در مراسم توديع و معارفه رئيس جديد دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: انتخاب دكتر لاريجاني به رياست اين دانشگاه نويدبخش آينده روشني است زيرا وي از افراد فعال در طرح موضوع اخلاق پزشكي است، مساله اي كه امروز بيش از هر زمان ديگري بايد در جهان امروز بايد به آن پرداخت.

وي تصريح كرد: امروزه بشر با وجود رشد بسيار در علوم، تكنولوژي و فناوري، در زمينه جرم و جنايت آماري رو به افزايش داشته است كه اين مساله ضرورت پرداختن به موضوع اخلاق پزشكي را يادآوري مي كند.

قمي با بيان اين مطلب كه پزشكان كشور از سطح اخلاقي خوبي برخوردار هستند، خاطرنشان كرد: سنت قدرشناسي و سپاس از كارهاي نيك انسان ها سنتي الهي است و براي ارج گذاردن بر تلاش هاي علمي جز با سپاس الهي نمي توان ارزش گذاري كرد.

وي با قدرداني از زحمات دكتر ظفرقندي خاطرنشان كرد: كسب رتبه اول توليد علم در ميان دانشگاه هاي كشور، ارائه نزديك به يك هزار مقاله در يك سال و 660 مقاله ايندكس شده در ISI از جمله موفقيت هاي علمي اين دانشگاه است.

رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، ارتقاء دانشكده پزشكي به رتبه اول، بهره گيري از ظرفيت بيمارستان ها براي خدمت به مردم و تلاش در جهت سالم سازي فضاي بيمارستان ها را از ديگر فعاليت ها و تلاش هاي دكتر ظفرقندي به همراه اساتيد و كاركنان دانشگاه دانست.

وي با اشاره حضور دكتر ظفرقندي درهيات نظارت مركزي بر فعاليت هاي تشكل هاي دانشجويي در وزارت بهداشت وي را از فعالين در فعاليت هاي دانشجويي و تصميم گيري هاي مشترك ذكر كرد.