به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی ظهر دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد با اشاره به اینکه تاثیر ماهواره ها بر روی نسل جوان مهمترین آسیب های اجتماعی را رقم می زند، اظهار داشت: رسانه ها در حالی که مزایای بالایی دارند آثار منفی بسیاری را نیز دارند.

وی افزود: ماهواره و اینترنت بجز آثار مفید دارای آثار منفی و مخرب هستند که موجب ایجاد آسیب های اجتماعی می شود.

عباسی با اشاره به مدیریت استفاده از ابزار و رسانه های جدید، تصریح کرد: خانواده ها در استفاده جوانانشان از ماهواره و اینترنت نقش مهم و سازنده ای دارند.

نقش خانواده در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است

وی با بیان اینکه نقش خانواده در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است، اذعان داشت: باید در راستای مدیریت خانواده والدین گامهای بلندی بردارند.

وی گفت: والدین باید فرصت بیشتری برای فرزندان خود در نظر بگیرند و فرزندان را مورد توجه قرار دهند.

استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: محبت در خانواده نقش مهمی در جلوگیری از آسیب های اجتماعی دارد و باید به این مهم توجه ویژه داشت.

وی اذعان داشت: والدین همیشه محبت به فرزندان را نباید فراموش کنند وجویای مشکلات آنها شوند و در حل آنها هم فکری کنند.

عباسی بیان داشت: جوانان یک خانواده نیز با ایجاد ارتباط خوب با پدر و مادر از تجارب آنها در زندگی بهره بگیرند و خود را برای زندگی در جامعه آماده کنند.