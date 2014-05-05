رئیس جمهور: راهبرد ایران تقویت صلح و ثبات در منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیسجمهوری با بیان این مطلب که جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان دارای تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم مشترک هستند که میتواند بستر مناسبی برای توسعه روابط همه جانبه باشد، ابراز امیدواری کرد: سطح روابط و همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.
روحانی ضمن تأکید بر فعالتر کردن بخشهای خصوصی دو کشور در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی سرمایهگذاران ارمنی و متقابلاً تشویق بخش خصوصی و سرمایهگذاران ایرانی برای حضور در ارمنستان را اعلام کرد.
رئیس جمهوری با اشاره به همکاریهای خوب تهران و ایروان در مجامع بینالمللی و منطقهای، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است اگر اختلاف نظری بین کشورها وجود دارد باید از طریق سیاسی و گفتوگو حل شود.
روحانی به منطقه قفقاز اشاره کرد و گفت: قطعاً قفقازی که توأم با صلح و ثبات و امنیت باشد، به نفع همه کشورهای منطقه است و جمهوری اسلامی ایران همواره برای ایجاد صلح و ثبات در این منطقه گام برداشته است.
رئیس جمهوری با اشاره به مذاکرات هستهای ایران و ۱+۵ اظهار داشت: فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران، در زمینه مسایل هستهای، همواره شفاف و صلحآمیز بوده است و در این مذاکرات سعی داریم واقعیتهای موجود در مورد مسایل صلحآمیز هستهای در کشورمان را به طرفهای مذاکره کننده و جهان تثبیت کنیم و از طرف دیگر اتهامات ناروایی که در این زمینه زده شده است را رد کنیم.
روحانی تأکید کرد: مقررات بینالمللی باید به عنوان چارچوب مذاکرات و گفتوگو در زمینه مسایل هستهای جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شود و احساس ما این است که طرفهای مذاکرهکننده امروز آمادگی پیدا کردهاند که براساس مقررات بینالمللی به فعالیتهای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران بپردازند.
رئیس جمهوری در ادامه برنامه دولت تدبیر و امید در زمینه روابط خارجی را تعامل نزدیکتر و سازنده با همه کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه و همسایه اعلام کرد.
ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان نیز در این دیدار، پیام کتبی رییسجمهور کشورش را تقدیم دکتر روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران کرد.
وزیر امور خارجه ارمنستان با اشاره به روابط خوب دو کشور در زمینههای فرهنگی، آموزش، انرژی و حمل و نقل، رفت و آمدها و ملاقاتهای مقامات دو کشور را در توسعه روابط و همکاریهای فی ما بین بسیار مؤثر ارزیابی کرد.
وی با اشاره به پروژههایی که در زمینههای حمل و نقل، خط آهن، انرژی و جاده بین دو کشور در حال اجراست، تصریح کرد: معتقدیم این پروژهها مسیرهای جدیدی را برای تقویت روابط تهران و ایروان باز میکند.
ادوارد نعلبندیان با اشاره به مسایل منطقهای قفقاز از مواضع متعادل جمهوری اسلامی ایران در این زمینه سپاسگزاری کرد و گفت: ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران همکاریهای خوبی در چارچوب سازمانهای بینالمللی ومنطقهای با هم داشته و ارمنستان همواره از مواضع ایران دفاع کرده است.
وزیر امور خارجه ارمنستان با اشاره به مذاکرات ایران و ۱+۵ در زمینه مسایل هستهای تأکید کرد: ارمنستان کاملاً از روند مذاکرات حمایت و استقبال میکند و از نتایج به دست آمده بسیار خرسند است.
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