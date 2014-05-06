به گزارش خبرنگار مهر، داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1393 مجاز به انتخاب رشته شده و اولويت‌هاي انتخابي خود را در سايت اطلاع رساني اين سازمان ثبت کرده اند می توانند كارنامه نتيجه انتخاب رشته خود را مشاهده کنند.

عدم مراجعه براي شركت در مرحله بررسی سوابق به منزله انصراف داوطلب است

آن‌دسته از داوطلباني كه در يك و يا چند كد رشته محل تحصيلي (حداكثر 5 كدرشته‌محل) از رشته امتحاني ذيربط در رديف معرفي‌‌شدگان چند برابر ظرفيت قرار گرفته‌اند، باید با توجه به برنامه زماني مشخص شده مربوط به هر كدرشته محل و همچنين جداول مندرج در اطلاعيه و با در دست داشتن مدارك اعلام شده براي شركت در اين مرحله (بررسي سوابق علمي ، آموزشي وپژوهشي) و ساير مراحل پذيرش به نشاني مشخص شده در جداول، به موسسات ذيربط مراجعه کنند.

عدم مراجعه براي شركت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از پذيرش در كدرشته‌محل يا كدرشته‌محلهاي انتخابي مربوط تلقي می شود.

الزام پرداخت مبلغ تعیین شده در سایت دانشگاهها قبل از بررسی سوابق

داوطلبان معرفی شده لازم است قبل از مراجعه به محل مصاحبه به وب سایت دانشگاه ذیربط مراجعه و نسبت به پرداخت مبلغ تعیین شده در سایت دانشگاه برای شرکت در مرحله بررسی سوابق علمی ، آموزشی و پژوهشی ( مصاحبه ) اقدام کنند و اصل فیش واریز شده را به همراه مدارک مورد نیاز به همراه داشته و آنرا هنگام شرکت در مصاحبه به مسوول ذیربط تحویل دهند. هزینه مربوط به این مرحله توسط هیات امناء هر دانشگاه تعیین و در سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

معرفی شدگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای اطلاع بیشتر از شرایط و ضوابط ، روز و ساعت مراجعه و همچنین شماره حساب دانشگاههای مربوط لازم است به وب سایت اطلاع رسانی موسسات مراجعه کنند.

گزينش نهايي بر اساس نمره مصاحبه / مراجعه پس از مهلت مقرر پذیرفته نیست

به هنگام گزينش نهايي در هر كدرشته محل اعلام شده براي داوطلب در اين اطلاعيه، داوطلباني شركت داده خواهند شد كه نمره مصاحبه آنان توسط موسسه ذيربط به سازمان اعلام شود و داوطلباني كه نمره‌اي براي مصاحبه آنان اعلام نشود از پذيرش در كدرشته آن موسسه حذف خواهند شد.

پس از انقضاي مهلت مقرر براي شركت در مرحله بررسی سوابق علمی ، آموزشی و پژوهشی (مصاحبه)، بررسي مدارك و يا هر روش ديگر مطابق آئين‌نامه مربوط، هيچ‌گونه تقاضايي قابل پذيرش نیست. داوطلبان باید در مهلت مقرر تعيين شده با به همراه داشتن مدارک و مستندات لازم به دانشگاه مربوط مراجعه کنند. به مراجعات و یا ارائه مدارک پس از تاریخ مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

کلیه پذیرفته شدگان کنکور 93 حق شركت در آزمون دكتري سال 94 را ندارند

داوطلباني كه در مرحله بررسی سوابق علمی ، آموزشی و پژوهشی (مصاحبه) شركت و پس از گزينش نهايي در رديف پذيرفته شدگان نهايي دوره دكتري سال 93 (اعم از دوره هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پيام نور، غير انتفاعي و يا پرديس خودگردان) قرار گيرند، مجاز به شركت در آزمون دكتري سال 1394 نخواهند بود.

انتشار كارنامه تفصيلي آزمون دكتري سال 1393 در دهه سوم شهريورماه

پس از اعلام نتايج نهايي ،كارنامه تفصيلي آزمون دكتري سال 1393 در دهه سوم شهريورماه سال جاري بر روي سايت سازمان قرار خواهد گرفت. داوطلبان چنانچه در خصوص نتايج آزمون هرگونه سوالي داشته باشند پس از دريافت كارنامه تفصيلي مي‌توانند منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي الكترونيكي با سازمان مكاتبه کنند و به مراجعات حضوري و مكاتباتي كه قبل از انتشار كارنامه تفضيلي و به طرق ديگر واصل شود پاسخ داده نخواهد شد.

الزام تکمیل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي تا 30 اردیبهشت ماه

داوطلباني كه اسامي آنها در رديف معرفي‌شدگان براي انجام مصاحبه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در اين مرحله قرار گرفته مي‌بايست به منظور تكميل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي با مراجعه به لينك مربوط كه در سايت سازمان قرار دارد حداكثر تا تاريخ 30 اردیبهشت ضمن پرداخت مبلغ 212.000 (دويست و دوازده هزار) ريال بصورت اينترنتي، فرم بررسي صلاحيت عمومي را تكميل و كد پيگيري دريافت دارند. داوطلباني كه نسبت به تكميل فرم بررسي صلاحيت‌هاي عمومي اقدام نکنند از گزينش نهايي حذف خواهند شد.

كارنامه اعلام نتايج گزينش اين مرحله از آزمون همزمان با اين اطلاعيه بر روي سايت اطلاع رساني اين سازمان قرار دارد كه داوطلبان مي‌توانند نسبت به پرينت آن اقدام کنند.

وضعيت علمي داوطلبان در كارنامه در كدرشته محلهاي معرفي‌شده (حداكثر در 5 كدرشته) و كدرشته‌محلهاي قبل از آن مشخص شده است و آن دسته از داوطلباني كه در كمتر از 5 كدرشته محل معرفي شده‌اند و يا اصلاً در رديف معرفي‌شدگان قرار نگرفته‌اند وضعيت علمي آنها در كارنامه دركليه كدرشته‌محل‌هاي انتخابي منعكس شده است.

مدارك مورد نياز معرفي‌شدگان براي انجام مراحل مصاحبه

اصل مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) یا کارنامه ریز نمرات .

اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي برای معرفي‌‌شدگان دانشجوي سال آخر كارشناسي‌ارشد و يا دكتري حرفه‌اي حداكثر تا تاريخ 31 شهریورماه 93

اصل مدرك كارشناسي (ليسانس) یا کارنامه ریز نمرات.

اصل مدرك كارداني برای معرفي شدگان فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته

اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك برای معرفي‌‌شدگاني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك نیستند

اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه‌اي معرفي شده با مشخصات اطلاعات ارسالي از سوي اين سازمان.

اصل گواهي مبني بر عضویت هيات علمي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي تابعه وزارت علوم به تأييد بالاترين مقام مسئول برای معرفي شدگان استفاده کننده از امتياز مربي

کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی ، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی.

شرایط معرفی شدگان بورس اعزام به خارج از كشور

آندسته از داوطلبانی که علاقه مندی خود را به بورس اعزام به خارج از كشور درفرم انتخاب رشته محلهاي تحصيلي اعلام کرده اند، باتوجه به ظرفيتهاي اعلام شده در هركد رشته امتحاني افرادي كه از نظر علمي در رديف 2 برابر ظرفيت قرار گرفته اند دركارنامه اعلام نتايج اين مرحله به عنوان معرفي شده بورسيه اعزام به خارج از كشور مشخص شده اند كه هماهنگی لازم جهت انجام مصاحبه و سایر مراحل به طريق مقتضي از طریق اداره کل بورس و اعزام به خارج از كشور سازمان امور دانشجويان با آنها بعمل خواهد آمد لذا از مراجعه حضوری به این سازمان واداره كل مذكور خودداری کنند.

داوطلبانی که به رشته بورسیه دستگاهها و سازمانهای مختلف معرفی شده اند ، لازم است تاکید شود که علاوه بر شرکت در مرحله بررسی سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی (مصاحبه) که توسط دانشگاه پذیرنده صورت می گیرد می بایست شرایط و ضوابط مربوط به ارگان بورس دهنده را نیز دارا بوده و از طریق ارگان بورس دهنده مراتب تایید به سازمان اعلام شود.