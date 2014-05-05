معلمان پایه و اساس استقلال کشور هستند/ تقدیر از معلم ابتدایی استاندار مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر دوشنبه در آیین تجلیل از معلمین شهرستانی ،استانی و کشوری گفت: در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی یکی از مخاطبین اصلی فرهنگ ،آموزش و پرورش است چرا که آموزش و پرورش زیربنای تعلیم و تربیت در کشور است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه آموزش و پرورش انسان ساز و درون ساز است افزود: پایه و تعالی هر کشوری از مدرسه و معلمان شکل گرفته و در سایه توجه به معلم مسیر تحقق اهداف بالادستی توسعه میسر می شود.

وی با اشاره به این که آموختن یک ارزش در تمام مکاتب است گفت : سیاست گذاران و دولت مردان باید در این امر خطیر تلاش کنند که جایگاه آموزش و پرورش رابالا برند.

فلاح تصریح کرد: آموزش بر پایه اخلاق و تزکیه بر تعلیم تقدم دارد و این انسان است که باید بر دانش سوار شود نه دانش بر انسان و رجایی و باهنر نمادهای بزرگ ما در راه نظام قرانی مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی هستند.

مقام عالی دولت در استان ضمن آرزوی به سرانجام رسیدن سند تحول بنیادی نظام آموزش و پرورش در استان گفت: یاد تمام معلمان ایثارگرو فداکاری که در راه آموزش جان خود را فدا کردند گرامی می داریم.

فلاح در بخشی از سخنانش گفت : معلمان مازندران در جای جای مازندران و نقاط دوردست و صعب العبور خالصانه خدمت می کنند.

وی با اشاره به مشکلات معلمان در حوزه های مادی و معنوی گفت: داشتن این مشکلات نباید از شانیت معلم بکاهد و باعث تحقیر معلم شود و در حوزه ارتقای درجات علمی ،توسعه آموزش ضمن خدمت ،تربیت معلمان از نکات قابل توجه است.

فلاح ترویج فرهنگ مطالعه و پژوهش را از دیگر نکات قابل توجه معلمان برشمرد و گفت : در دولت تدبیر و امید توجهات خاصی به این امر شده است.

وی در پایان با اشاره به 35 سال خدمت خود گفت: از کارگری تا سطح عالی دولت رسیده ام و کمر همت برای نجات استان بسته ام و امیدوارم شاهد شکوفایی بیشتر استان باشم و از هر گونه همکاری با مدیر کل آموزش و پرورش هم دریغ ندارم.

وی در پایان از معلم دوران ابتدایی خود تجلیل و از معلمان نمونه استانی نیز قدردانی کرد.