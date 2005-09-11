منوچهر متكي در نخستين كنفرانس خبري خود با خبرنگاران: آمريكا درخواستي براي شركت در مذاكرات هسته اي نداشته است/ اعلام مناقصه دو نيروگاه هسته اي نخستين گام دولت در اجرايي كردن مصوبه مجلس است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، منوچهر متكي در نخستين كنفرانس خبري خود با خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي گفت: خوشحالم از اينكه موفق شدم در روزهاي شروع كارم ديداري صميمي با ركن چهارم دموكراسي يعني رسانه ها دارم.

وي افزود: دولت احمدي نژاد با راي اعتماد مجلس كارش را آغاز كرد و من خوشحالم كه با حسن ظن ايشان و راي اعتماد نمايندگان مجلس مسئوليت خطير سياست خارجي را عهده دار شدم.

متكي تصريح كرد: از جمله شعار هاي محوري دكتر احمدي نژاد عدالت خواهي در كنار مهرورزي و تلاش براي آباداني و پيشرفت كشور و تلاش براي صلح و امنيت بين المللي است.

وزير امور خارجه افزود: در موضوع عدالت خواهي در روابط بين المللي اين معنا را دنبال مي كنيم كه تعاملات با پرهيز از رويكرد تبعيض آميز و گزينشي در روابط باشد.

وي تاكيد كرد: در روابط خارجي به دنبال متوازن كردن روابطمان با حوزه هاي مختلف جهان هستيم و سياست تنش زدايي را با نگاهي جامع الاطراف با هدف تهديد زدايي و تبعيض زدايي و ترورسيم زدايي در جامعه بين المللي پي مي گيريم.

متكي افزود: معتقديم كه مشكلات امروز جهان، مشكلاتي جهاني شده است و مسائل جهاني راه حل هاي جهاني را مي طلبد و نيل به آن نيازمند مشاركت همه كشورهاي جهان است.

وي افزود: با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبني بر هر كشور يك راي ، مشاركت هايمان را مبتني بر دموكراسي در روابط بين المللي دنبال مي كنيم.

به گفته وزير امور خارجه، مناسبات مبتني بر روابط متقابل، احترام متقابل و پرهيز از دخالت در ساير كشورها ، اساس سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را تشكيل مي دهد.

منوچهر متكي در آغاز كنفرانس خبري خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر كه پرسيد به گفته اعضاي تيم مذاكره كننده طرح هسته اي ايران امروز نهايي مي شود ، اين طرح براي ارائه به چه نهاد يا چه كشورهايي تنظيم شده است و طرف مقابل طرح ايران كيست گفت: موضوع فعاليت صلح آميز هسته اي ايران بر دو محور مهم اول ايجاد اطمينان در جامعه بين المللي مبني بر صلح آميز بودن اين فعاليت ها و دوم تاكيد بر حق ملي وقانوني ماست كه در برخورداري از فن آوري هسته اي استوار است.

وي افزود: در بخش اعتمادسازي نسبت به افكار عمومي و طرف هاي مذاكرات از هيچ كوششي دريغ نكرديم .



متكي با اشاره به تحولات جديدي كه در پيرامون پرونده هسته اي ايران ايجاد شده افزود: بعد از تصميم جمهوري اسلامي ايران براي راه اندازي مجدد يو سي اف اصفهان و ضرورت تبيين جامع تر موازين جمهوري اسلامي و تاكيد بر تداوم مذاكرات، ايجاب مي كند كه در مقاطع مختلف ابتكاراتي را داشته باشيم و از ابتكارات كشورهاي ديگر هم استفاده كنيم. اين يك خواست عمومي است كه در دور جديد بتوانيم در چهارچوب ان پي تي و آژانس اين موضوع را دنبال كنيم.

وي در ادامه افزود: دكتر احمدي نژاد چندي پيش ايده اي را مطرح مي كند مبني بر فراهم آوردن زمينه هاي همكاري بيشتر. اين ايده در حال تدوين است و در چند روز آينده نهايي خواهد شد. در سفر رئيس جمهور به نيويورك به طرفهايي كه با او ديدار خواهند داشت از جمله مقامات سازمان ملل، طرف هاي اروپايي و اعضاي محترم شوراي حكام اين پيشنهاد مطرح خواهد شد.

وزير امور خارجه در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار" مهر" مبني بر اظهار نظر برخي مسئولان كشور در مورد لزوم خودداري رئيس جمهور از سفر به نيويورك به دلايل ناهماهنگي و تبعات و واكنش هاي احتمالي و شرايط خاص و ميزان اهميت و نقش اين سفر در سياست خارجي ايران گفت: اجلاس ويژه سران هر چند سال يكباردر بالاترين سطوح كشورها برگزار مي شود و موضوعاتشان را در مورد دستور كار آن سال بيان مي كنند.

امسال هم بحث تجديد ساختار سازمان ملل است كه آقاي دكتراحمدي نژاد صحبت كوتاهي خواهند داشت و هم در مورد مسائل كلان بين المللي در بخش ديگري صحبت خواهند كرد.

وي تاكيد كرد: حضور فعال سياسي و ديپلماتيك در صحنه هاي مختلف بين المللي جزو برنامه هاي سياست خارجي كشور ماست.

وزير امور خارجه در پاسخ به اين سوال كه آيا تهديدات كشورهاي اروپايي در همراهي با آمريكا براي ارجاع پرونده به شوراي امنيت تاثيري در تعليق مجدد يو سي اف اصفهان خواهد داشت گفت: هم اكنون مذاكرات با كشورهاي اروپايي در اروپا در پايتخت ها ادامه دارد. اقدام ما براي فك پلمپ بر اساس تحليلي است كه از توافقنامه پاريس داريم .تاكيد ما بر بازگشت به مذاكرات است در قالبي كه بوده ، قالب هايي كه مي تواند مورد بررسي قرار گيرد. تعليق مجدد يو سي اف در اين برنامه وجود ندارد.

متكي در خصوص واكنش ايران به ارجاع پرونده هسته اي به شوراي امنيت گفت: در مورد ارجاع به شوراي امنيت هيچ دليل قانوني و حقوقي با توجه به فعاليت هاي شفاف و مذاكرات صريحمان در 20 ماه گذشته با 3 كشور اروپايي نمي بينم.

وي تصريح كرد: اگر تصميم سياسي ديگري بخواهد گرفته شود مواضعمان در اين زمينه روشن است.

متكي در خصوص شوراي راهبردي سياست خارجي كه در آغاز مسئوليت جديدش وعده تشكيل آن را داده بود توضيح داد: شوراي راهبردي روابط خارجي با هدف كمك به حوزه هاي اجرايي ديپلماسي بررسي جامع روابط خارجي مبتني بر مطالعات، پژوهش ، توليد فكر و نظريه پردازي است و اين شورا كه همكارانم در حال تدوين تركيب و شرح وظايف آن هستند از ظرفيت هاي سراسر كشور از ميان نخبگان و صاحب نظران تشكيل خواهد شد و با مشاركتي كه از حوزه عمل در وزارت خارجه برخوردار خواهد بود و فاصله بين تئوري و عمل را از بين خواهد برد.

وي افزود: اين شورا بر تدوين راهبردها در سياست خارجي كمك خواهد كرد.

متكي در خصوص تاخير صدور ويزا براي همراهان دكتر احمدي نژاد در سفر به نيويورك گفت: بخش قابل توجهي از ويزاهاي همراهان دكتر احمدي نژاد صادر شده است و برخي مشكلات كوچكي هنوز هست كه اميدواريم در يكي دو روز آينده مرتفع شود.

وي با شااره به تعلل صدور رواديد براي دكتر حداد عادل و واكنش رئيس مجلس به اين اقدام يادآور شد روساي مجالس عضو آي پي يو نيز در نشست افتتاحيه طي اطلاعيه شديد اللحن اين برخورد را محكوم كردند.

وزير امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از آمادگي ايران براي گفتگوي مستقيم ايران و آمريكا در موضوعات هسته اي پرسيد گفت: در موضوعاتي مثل افغانستان و برخي مسائل ديگر در مذاكرات چند جانبه در نشست هايي كه هيات هاي امريكايي هم حضور داشتند حضور داشتيم. ما در حال حاضر با نمايندگان اتحاديه اروپا مذاكراتمان را داريم. تغيير مذاكره كنندگان در يك مجموعه اي كه مذاكره مي كنند در بحث مذاكرات هسته اي مي تواند مورد بررسي قرار گيرد همانطور كه كشورهاي عضو عدم تعهد هستند.

وي افزود: ما از آمريكاييها درخواستي براي شركت در مذاكرات دريافت نكرده ايم.

وي در پاسخ به خبرنگار ديگري كه از واكنش احتمالي ايران به ارجاع پرونده به شوراي امنيت پرسيد گفت: تصميم سياسي براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ورود به يك بازي باخت - باخت مي تواند باشد. نگاه ما در ورود به مذاكره نگاه مبتني بر برد - برد بوده است. طوري كه هم اعتماد سازي و اطمينان سازي شود كه اين برد طرفهاي بين المللي است و هم جمهوري اسلامي ايران بر حق خودش برسد كه برد ماست.

طبيعي است در صورت اتخاذ تصميم سياسي در شوراي حكام و ارجاع به شوراي امنيت ما مواضع خودمان را اتخاذ خواهيم كرد و تصميم احتمالي نمايندگان مجلس و ساير تعاملات بعد از اين تصميم سياسي شوراي حكام اعلام مي شود.

خبرنگاري از رابطه ايران و چين در دور جديد رويكرد سياست خارجي ايران پرسيد . متكي پاسخ داد: كشور چين را كشوري بزرگ در خانواده آسيا مي دانيم كه طي سالهاي اخير گامهاي خوبي را در راه توسعه و پيشرفت چين برداشته است. مناسبات ما و چين بر اساس احترام متقابل و منافع متقابل بوده و اين روابط جامع الاطراف ادامه پيدا خواهد كرد.

خبرنگاري از تغييرات در ساختار مديران وزارت خارجه در دوره جديد و صحت اخباري كه در رسانه ها و سايت هاي اينترنتي ديده مي شود پرسيد. متكي پاسخ داد: از اينكه در سايت ها و رسانه ها بحث وزارت خارجه چه در شكل كار و چه در محتواي ماموريتي وزارت خارجه مطرح است نشان از اهميت امر سياست خارجي دارد. در واقع از اين نگاه استقبال مي كنيم .فرق وزارت خارجه با دستگاههاي ديگر اين است كه كار وزارت خارجه چرخشي است و مسئوليت هاي ستادي آن بنابراين تغييرات در وزارت خارجه كاملا طبيعي است.

وي اعلام كرد: طي امروز و فردا بخشي از تغييراتي كه در حوزه هاي مديريتي وزارت خارجه صورت مي گيرد به اطلاع مردم مي رسانيم.

امروز احكام سه معاونت منطقه اي وزارت خارجه صادر خواهد شد.

بر اساس گفته متكي بر خلاف آنچه پيشتر گفته مي شد معاونت هاي منطقه اي وزارت خارجه در دور جديد در هم ادغام نشده اند.

متكي در پاسخ به اين سوال كه آيا طرح دكتر احمدي نژاد صرفا تاكيد مجددي بر حقوق ايران است يا با طرح هاي 5 گانه اي كه حسن روحاني در دست داشت تفاوت عمده و فاحشي دارد گفت: اين طرح در حال تدوين هست و ان شاء الله ظرف چند روز آينده به اطلاع عموم خواهد رسيد.

خبرنگاري بار ديگر با تاكيد پرسيد: اگر پرونده ايران به شوراي امنيت فرستاده شود آيا ايران از اجراي پروتكل خودداري خواهد كرد؟ متكي پاسخ داد: ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت هيچ دليل و مبناي حقوقي ندارد و اگر رخ دهد صرفا بر اساس يك تصميم و عزم سياسي صورت خواهد گرفت.

وي افزود: هنوز نشانه هايي جدي براي اين امر نمي بينيم. ارجاع به شوراي امنيت بازتابهاي خودش را در تصميم هاي ما خواهد داشت. ولي حالا كه اين بحث بطور جدي مطرح نيست وارد آن نمي شويم.

خبرنگاري پرسيد: ظاهرا برنامه اي براي جنگ رواني عليه هيات ايراني در نيويورك وجود دارد. خانم رايس گفته است اگر احمدي نژاد را ببينم سلام مي كنم آيا برنامه براي مقابله با جنگ رواني داريد؟

متكي كه گويا خبر رايس را را نشنيده بود بعد از مشورت با حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه كه كنار وي نشسته بود با خنده گفت: سلام كه خيلي برنامه ريزي نمي خواهد قاعدتا دكتر احمدي نژاد در صورتي كه از سوي كسان ديگري مطلبي مطرح شود عكس العمل خود را نشان خواهند داد بنابراين بهتر است صبر كنيم ببينيم چه مي شود.

وزير امور خارجه در خصوص مخالفت برخي كشورهاي بزرگ از جمله چين و روسيه و هند با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و ميزان تكيه ايران بر اين مخالفت ها در شوراي حكام گفت: بسياري از كشورهاي عضو شوراي حكام اعتقاد دارند موضوع هسته اي ايران در قالب آژانس و طرفهاي مذاكره كه تعيين شده اند ادامه پيدا كند كه ما هم با اين مخالفت نداريم.

وي افزود: مخالفت كشورها با ارجاع به شوراي امنيت نشان دهنده دفاع آنها از قوانين و مقررات و اساسنامه آژانس بين المللي است.

متكي در پاسخ به خبرنگاري ژاپني كه از وقفه ايجاد شده در مذاكرات ايران و اروپا و گسترش دامنه مذاكرات پرسيد و خواستار توضيح وي در خصوص رويكرد سياست خارجي ايران در مورد ژاپن شد گفت: وقفه اي كه در مذاكرات با اتحاديه اروپا ايجاد شده كه تلاشهايي در جريان است براي اينكه اين مذاكرات از سر گرفته شود. ما با ادامه مذاكرات بي قيد و شرط موافقيم و استقبال مي كنيم. در موردافزايش طرفهاي مذاكره نگاه مثبتي داريم. سعي مي كنيم در يك تفاهم چنين تصميمي بگيريم.

وي افزود: در خصوص همكاريهاي اقتصادي ايران و ژاپن اين همكاري ها از پيشينه طولاني برخوردار است. جامعه اقتصادي ژاپن وشركت هاي ژاپني در معاملات دو سويه انرژي و همكاري هاي فني و اقتصادي و سرمايه گذاري در ايران نگاه مثبتي را دارند.

متكي كه پيشتر سفير ايران در ژاپن بوده است افزود: در دوران مسئوليتم در ژاپن گامهاي مثبتي برداشتيم كه ادامه پيدا كرد سياست خارجي ما بر تعميق اين همكاري ها تاكيد دارد.

خبرنگاري با اشاره به تحركات ديپلماتيك ايران در روزهاي اخير پرسيد ميزان موفقيت ايران در سياست جديد چقدر بوده است؟ متكي پاسخ داد: تحركات ديپلماتيك اخير ايران با سفر برخي وزراي خارجه و هيات هاي ديگر كشورها به ايران و سفرهاي دبير شوراي عالي امنيت ملي و رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس در تبيين آخرين تحولات تحرك مثبت و مفيدي بود. مواضع به حق ما از سوي كشورهاي طرف مذاكره مقبوليت داشت. موضع اصولي اين كشورها مخالفت با ارجاع پرونده به شوراي امنيت و تاكيد بر حق ايران در استفاده از فن آوري هسته اي بوده و اين مذاكرات را ادامه خواهيم داد.

وي يادآور شد: بخشي از اين گفتگو ها در نيويورك در فرصت سفر رئيس جمهور، دبير شوراي عالي امنيت ملي و وزير خارجه به سازمان ملل ادامه پيدا خواهد كرد.

وي در خصوص طرح مناقصه هسته اي بين المللي براي احداث 2 نيروگاه هسته اي جديد در كشور گفت: مجلس شوراي اسلامي در اسفند سال گذشته موضوع توليد 20 هزار مگاوات برق از طريق نيروگاههاي هسته اي را در برنامه تصويب كرد.

اين برنامه بايد اجرايي شود. اقدام به مناقصه دو نيروگاه هسته اي نخستين گام دولت در اجرايي كردن اين مصوبه مجلس است.