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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۶:۰۰

محمود مدني در گفت وگو با "مهر": مجمع نمايندگان بازوي اجرايي مسئولان است// در دولت جديد شاهد شتاب بيشتري در استقرار عدالت خواهيم بود

محمود مدني در گفت وگو با "مهر": مجمع نمايندگان بازوي اجرايي مسئولان است// در دولت جديد شاهد شتاب بيشتري در استقرار عدالت خواهيم بود

رئيس مجمع نمايندگان استان خراسان رضوي گفت : مجمع نمايندگان مي تواند بازوي اجرايي خوبي براي تمام مسئولان باشد و حاضر است دستاوردهاي خود را در اختيار آنان بگذارد.

حجت الاسلام محمود مدني نماينده گناباد و بجستان در خصوص دوره مديريتي جديد كشور به خبرنگار "مهر" در مشهد گفت : ما دوره هاي مديريتي زيادي را در كشور تجربه كرده ايم اما آنچه اين دوره را از ساير دوره ها ممتاز مي كند اين است كه در دولت جديد در مقوله هاي خدمت رساني به مردم، مبارزه با فساد و همچنين استقرار عدالت شاهد شتاب بيشتري هستيم.

 

وي در خصوص وضعيت فعلي استان خراسان رضوي نيز گفت: امروز استان خراسان رضوي در خيلي از بخش ها از متوسط كشور عقب تر است به عنوان مثال  فقط هفت درصد واحدهاي صنعتي در اين استان مي باشد و همچنين در سرمايه گذاري صنعتي تنها 9 درصد سرمايه كل كشور را به خود اختصاص داده است.

 

مدني عنوان كرد : خراسان در مقايسه با استان آذربايجان شرقي كه 2 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي را جذب كرده، توانسته است تنها 500 هزار دلار سرمايه گذاري خارجي را جذب نمايد.

 

رئيس مجمع نمايندگان استان خراسان رضوي افزود: در بهسازي روستاها نيز 20 درصد عقب تر از ميانگين كشور هستيم و 10 هزار راه روستايي ساخته نشده در اين استان وجود دارد.

 

وي با اشاره به اينكه اعتبارات عمراني استان نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرده است، گفت : اعتبارات عمراني استان در سال گذشته 140 ميليارد ريال بوده است در حالي كه امسال 136 ميليارد ريال مي باشد.

 

مدني همچنين با اشاره به مشكلات كشاورزان و دامداران منطقه حاشيه جنوبي خراسان اظهار داشت : ما به عنوان مسئولان استان بايد بپذيريم كه در خيلي از موارد خوب عمل نكرده ايم.

کد مطلب 228576

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