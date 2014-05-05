به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد کوهیان عصر امروز پس از شکست تیمش مقابل دانشگاه آزاد تهران با اشاره به بازی امروز این دو تیم اظهار داشت: به نظر من دلیل اصلی باخت تیم ما مقابل دانشگاه آزاد تهران به عملکرد بازیکنان خارجی تیم دانشگاه باز می‌گشت و ما نتوانستیم در بازی امروز این بازیکنان را مهار کنیم.

وی افزود: از قبل به بازیکنان خود گفته بودم که این دو بازیکن تیم دانشگاه آزاد بسیار خطرناک هستند اما متاسفانه بازیکنان ذوب‌آهن در این بازی نتوانستند بازیکنان خارجی این تیم را کنترل کنند.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب‌آهن اصفهان بیان داشت: این دو بازیکن در نهایت تاثیر بسیاری بر بازی گذاشتند و نتیجه مسابقه را نیز آنها رقم زدند و در نهایت ما مغلوب آنها شدیم.

وی با اشاره به بازگشت تیم ذوب‌آهن به مسابقات لیگ برتر خاطرنشان کرد: به نظر من باید از آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن و مجموعه این باشگاه که کاری کردند تا بسکتبال به این باشگاه بازگردد، تشکر کنیم زیرا با بازگشت این تیم، تحولی عظیم در بسکتبال کشور رخ داد.