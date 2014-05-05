حق تیم بسکتبال دانشگاه آزاد در فصل جاری بیشتر بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهران شاهینطبع عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل ذوبآهن اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی سنگینی بود و ما در شروع بازی خوب بودیم اما در ادامه راه چون ذوبآهن کوارتر دوم و اوایل کوارتر سوم بهتر بود و نتیجه را نزدیک کرد؛ ما در کوارتر چهارم کنترل کرده و بازی را ببریم و خوشحالم که توانستیم نتیجه را ببریم.
وی افزود: بازی خوبی بود و امسال حق تیم ما رتبه بهتر از این بود و اگر بازیهای دور اول پلیآف را انجام داده بودیم، فکر میکنم نتیجه بهتری میگرفتیم.
سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد تهران درباره اشتباهات داوری مسابقه تصریح کرد: داوری اشتباه داشت و اشتباهات برای دو تیم بود و در کل پرنوسان بود.
وی با اشاره به لیگ امسال گفت: هرچه جلوتر رفتیم، تیمها نشان دادند که برای رسیدن به جایگاه بهتر در تلاش هستند اما امسال اکثر تیمها با مشکلات مالی مواجه شدند و این مشکل در کل ورزش کشور بود اما به نظر من اینکه تیم با ریشه ذوبآهن دوباره به لیگ برگشت، نکته بسیار مهمی بود.
شاهینطبع در پاسخ به سئوالی مبنی بر فحاشی او به یکی از بازیکنان ذوبآهن گفت: به هر حال عکسالعملهای کنار زمین بوده و یادم نمیآید در این شرایط چیزی گفته باشم اما به هر حال در بازی اتفاقات بسیار رخ میدهد.
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