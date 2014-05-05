زائرین امام خمینی(ره) از میان جوانان انتخاب شوند

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف حیایی اهواز عصر امروز در جلسه ستاد سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) خرمشهر اظهار کرد: تشکیل چنین ستادی و فعالیت های ما مسئولان ذره ای از خدمات امام راحل به اسلام را جبران نخواهد کرد.



حیایی اهوازی افزود: ما هرچه داریم از برکت امام و شهدا است و از بابت مسئولیت هم بخشی از امورات این جامعه اسلامی بر عهده ما مسئولان سپرده شده است.



معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری خرمشهر خواستار شرکت بیشتر جوانانی در این مراسم شد که امام را ندیده بودند.



لطیف حیایی اهوازی افزود: کسانی که برای زیارت امام خمینی (ره) به حرم وی اعزام می شوند لازم است است از نسل بعد از انقلاب و نوجوانان و جوانان باشند که امام را در زمان حیات ندیده بودند.



وی تصریح کرد: هدف از این کار این است که جوانان را با اهداف و مسیر امام خمینی(ره) آشنا کنیم و ما مسئولین بتوانیم سببی در آشنایی این نسل با خط و منش امام راحل داشته باشیم.

