به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در نشست با فرماندهان و مسئولان عقیدتی سیاسی سپاه امام صادق (ع) بوشهر اظهار داشت: سپاه و بسیج در عرصههای مختلف نقشی بسیار مهم در کشور دارد و برکات سپاه را به وضوح در همه نقاط و عرصهها میتوانیم ببینیم.
وی با بیان اینکه حمایت از سپاه، واجب و تضعیف آن، حرام است، تصریح کرد: حمایت از ولایت و پاسداری از ارزشهای نظام از مهمترین کارهای سپاه است و همواره در خط مقدس ولایتمداری قرار دارند و همین موضوع سبب شده تا برخی افراد به فکر تخریب آن باشند.
امام جمعه بوشهر بر لزوم حمایت از سپاه تاکید کرد و بیان داشت: افرادی تلاش دارند که سپاه را تضعیف کنند و آن را شکست دهند و هر کسی در این مسیر حرکت میکند بیانگر اصحاب فتنه بودن وی است.
وی تاکید کرد: در مقاطع مختلف تاریخی و بعد از بعثت همواره افرادی در جبهه ضد دین بودهاند و سردمداران آنها افرادی هستند که به دنبال تسلط بر مردم و ایجاد انجراف و ابتذال و چپاول مردم هستند.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه بنی امیه نیز از جمله این گروهها بودهاند، خاطرنشان ساخت: در دوران حضرت علی(ع) نیز چهار حزب قاسطین، ناکثین، مارقین و ساکتین تشکیل شدند و به مقابله با امام پرداختند و ولایتستیزی این گروه باعث ایجاد جریان کربلا شد.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی جبهههای دینستیز مشغول به فعالیت هستند و گستردگی فعالیت آنها بیش از همیشه است، تصریح کرد: در حال حاضر یک جبهه دینی و اسلامی با رهبریت امام خمینی (ره) و پس از ایشان نیز توسط مقام معظم رهبری برای طلوع مجدد دین شکل گرفته است و اسلام را در سطح جهان مطرح میکند.
امام جمعه بوشهر اضافه کرد: در صدر اسلام، امام علی(ع) به عنوان اولین پاسدار جهان اسلام در کنار حضرت محمد(ص) قرار گرفت و تا مرز جان از آن حضرت دفاع کرد، سپاه نیز امروه همان کاری را که امام علی برای پیامبر انجام داد، را در دست اجرا دارد.
فرماندهان و مسئولان عقیدتی سیاسی و جمعی از پرسنل سپاه امام صادق (ع) بوشهر به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی سپاه با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر دیدار کردند.
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