وقتی دستان پینه بسته موجب شهرت یک منطقه می شود/ فرش بختیاری همراه با نیاز جهانی

به گزارش خبرنگار مهر از شهر کرد، استان چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از استان های صاحب سبک در صنعت فرش کشور قلمداد می شود؛ صنعت فرش دستباف در این استان از نظر ارزش افزوده، اشتغالزایی و حجم سرمایه گذاری دارای سومین جایگاه پس از کشاورزی و دامپروری است.



فرش های دستبافت استان چهار محال و بختیاری در چهار سبک بختیاری، یلمه، نـاییــنی و گبه تولید می شود که بیشترین درصد تولید آن به کشورهای غربی و حوزه خلیج فارس صادر می شود.

طبقه بندی طرحها و نقوش قالی ایران از جمله مباحث مهمی است که در شناسایی و حفظ و حراست ازطرحهای ایرانی دارای ضرورتی اساسی بوده و به ویژه اهمیت آن در دوره معاصر با توجه به گستره وسعت طرحها، تقلید و عدم شناسایی آنها روبه فزونی است.

فرش بختیاری یکی از مهمترین فرشهای تولیدی در کشور است که شهرت بالایی در خارج از کشور دارد و این در حالی است که شهرت این فرش در خارج بیشتر از داخل ایران است.

فرش بختیاری با توجه به نوع تولید و کیفیت بالا و رنگهای ثابت توانسته در خارج از کشور در کشورهای غربی مانند آلمان، آمریکا وکشورهای حوزه خلیج فارس شهرت و معروفیت بالایی کسب کند.

هنگامی که کلمه فرش بختیاری برا با واژه (Bakhtiari Rug) در سایت های جستجوگر تایپ می کنیم متوجه می شویم شهرت فرش بختیاری در بین فعالان فرش کشورهای مختلف جهان بسیار بالا است و در سایت های معروف فروش نام استان چهارمحال و بختیاری و انواع مختلف فرش تولیدی آن که به مناطق تولید آن شهرت گرفته به راحتی مشاهده می شود.

نام این استان و نوع فرش تولیدی آن به صورت لاتین در سایت های مهم فروش فرش جهانی آورده شده و قیمتهای بالای نیز برای فروش آنها در نظر گرفته شده است.

در یکی از سایتهای مهم فروش فرش جهانی در خصوص فرش بختیاری اینگونه بیان شده است:"فرش بختیاری در رشته کوه های زاگرس ایران بافته می شود، و به طور عمده توسط روستائیان و عشایر منطقه بافته شده است.

الگوی فرش بختیاری به طور عمده هندسی، گاهی اوقات نیمه هندسی، و به ندرت خمیده است، فرشها بسیار متراکم بافته شده و در آنها رنگ های پر جنب و جوش مانند قرمز عمیق، سبز، قهوه ای و بژ معمولا مورد استفاده قرار گرفته است. طراحی شایع ترین بختیاری طراحی باغ، که متشکل از مربع، مستطیل شکل، الماس، یا محفظه شش گوشه پر از انگیزه های گل، مانند یک درخت بید، درخت سرو، درخت انگور، یک گلدان، یا یک پرنده نشسته بر روی شاخهاست.هر محفظه دارای رنگ های مختلف و انگیزه از محفظه مجاور آن است."

فرش بختیاری در خارج از کشور دارای بازارپسندی بالایی است

یکی از كارآفرينان استان چهارمحال و بختیاری در زمينه توليد و فروش فرش بختياري در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فرش بختیاری در خارج از کشور دارای بازارپسندی بالایی است، مي گويد:فرش بختیاری توانسته جایگاه خود در خارج از کشور پیدا کند و با قیمت های بالا خرید و فروش شود.

سید جلال الدین موسوی اذعان داشت: در خصوص فرش بختیاری بسیاری از فعالان خرید و فروش فرش بین المللی اطلاعاتشان بسیار بالا است.

وی تصریح کرد: فرش بختیاری توانسته استان چهارمحال و بختیاری را در بسیاری از مناطق مختلف جهان معرفی کند و بسیاری ازخارجیها این استان را به نام فرش آن می شناسند.

وی با اشاره به اینکه فرش بختیاری انواع مختلفی دارد و انواع آن با منطقه تولید آن مشخص شده است، اظهار داشت: از فرشهای معروف که امروز در بسياري از كشورها خواهان زیاد دارد فرش چالشتر (chalshotor)،فرش فرخ شهر (قهفرخqafarokh)، شلمزار و... است.

موسوی بیان داشت: 80درصد فرش بختیاری به کشورهای اروپایی، آسیای میانه، آمریکای جنوبی، چین، آلمان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

وی اذعان داشت: فرش بختیاري از دیر باز به خاطر نقش، رنگ و همچنین دوام بالا از محبوبیت خاصی برخوردار بوده واز طرحهاي مهم فرش بختیاری می‌توان به طرحهاي خشتي، قابی، درختي، لچك و ترنج، گلداني، قاب سماور، محرابي، سر و کاج ،گًل مینا و طرحهاي تلفيقي اشاره کرد.

این کارشناس فرش در ادامه افزود: باید با در نظر گرفتن طرح هاي اصيل و سلايق مشتريان دست به توليد و بافت فرشهايي با طرحهايي نو كه اصالت را به همراه كيفيت با رنگهاي طبيعي به همراه دارد زده شود و فرش زمينه مناسبي براي كمك به توسعه اقتصادي، ايجاد شغل، سرمايه گذاري و بهره وري بالا است.

وی با تاکید بر اینکه وظيفه هر هنرمند دوستدار فرش و دوستدار صنایع دستی حراست از طرحهاي ايراني است، بیان کرد: در راستای فروش فرش سايتی را با آدرس www.bakhtiarirug.com براي آشنايي بيشترعلاقمندان با فرش بختياري ایجاد کرده ایم.

فرش دستبافت چهارمحال و بختیاری به علت مشخصات بی نظیر خود دارای جایگاهی بالای در سطح جهان شده است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فرش یک میراث فرهنگی در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود، اذعان داشت: باید با تولید فرش این میراث را ادامه دهیم.

سید نعیم امامی تاکید کرد: فرش چهارمحال و بختیاری یک فرهنگ غنی است که با مهارت بانوان این استان بافته می شود و تاکنون هیچ رقیبی برای آن پیدا نشده است.

وی افزود: فرش دستبافت چهارمحال و بختیاری به علت رنگ، تثبیت رنگ و نقوش زیبا و کیفیت بالا دارای جایگاهی بالای در سطح کشور و جهان شده است.

وی عنوان کرد: مصالح تولید فرش در چهارمحال و بختیاری از کیفیت بالایی برخوردار است و همین امر موجب شده که فرش این استان از کیفیت بالایی برخوردار باشد و طول عمر بالایی داشته باشد.

امامی با اشاره به اینکه اقدامات بسیاری در مسیر توسعه فرش بافی و افزایش تولید در این استان انجام شده است، اظهار داشت: راه اندازی انجمن طراحان یکی از اقدامات مهم در این حوزه به شمار می رود که از اقدامات زیر ساختی تولید فرش است.

وی افزود: اگر تخصص، مهارت، و حرفه با هم تزریق شود و بر اساس نیاز و ذائقه مصرف کنند تولید انجام گیرد کالای فرش دارای تولید بیشتر می شود.

چهارمحال و بختیاری دارای بیش از 50 هزار بافنده است

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی تعاونی فارغ التحصیلان را یکی دیگر اقدامات در این حوزه عنوان کرد و تصریح کرد: متخصص ها و کارشناسان را در این تعاونی گردهم آورده ایم و برنامه ما این است که این متخصص ها را وارد کار اجرایی کنیم.

وی اعزام هیئت های بازاریابی به کشورهای مختلف را یکی دیگر از اقدامات بر شمرد و تصریح کرد: این هیئت ها برای بازاریابی و تحقیق در خصوص نوع ذائقه مردم به مناطق مختلف اعزام شده اند و بازار را مورد بررسی قرار داده اند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون آمار سازماندهی شده استان بیانگر این است که 50 هزار بافنده داریم، ادامه داد: تعداد بافندگان از این تعداد بیشتر است.

سید نعیم امامی بیان کرد: در راستای افزایش تولید و حمایت از این صنعت اقدام به بیمه کردن بافندگان کرده ایم و تاکنون 16 هزار نفر در این حوزه بیمه شده اند.