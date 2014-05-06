رفتار دولت با منتقدین برخلاف آزادی بیان است/ خواستار توضیح ظریف درباره هولوکاست هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچکزاده دوشنبه شب در حاشیه جلسه نقد و بررسی سیاست خارجی دولت یازدهم در جمع خبرنگاران در تالار ابن سینا مشهد اظهار کرد: رفتاری که این دولت با منتقدین خود دارد برخلاف آزادی بیان و وعدههای اوست و در حال حاضر تنها نشریاتی که به دولت انتقاد کرده تعطیل شده و نشریاتی که به اصول اسلام اهانت کرده اند همچنان باز هستند.
وی ادامه داد: رفتارهای این چنینی از روحانی بعید است و انتظار میرود این دولت با مخالفان و منتقدان رفتاری صحیحی در پیش بگیرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بحث اقتصادی پرصداترین اقدام دولت نحوه توزیع سبدکالا و پرکردن فرم برای دریافت یارانهها بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مردم در زمینه ثبت نام برای دریافت یارانهها نشان دادند که اگر قرار بود به حرف رئیسجمهور گوش کنند این همه فرم درخواست یارانه پر نمیکردند.
وی در زمینه سوالات متعدد مجلس از وزرا عنوان کرد: سوالاتی که مجلس از کابینه میپرسد همان رویهای است که در زمان احمدینژاد شکل گرفت طوری که آقایان به کوچکترین و جزئیترین مسائل او ایراد می گرفتند و این رویه غلط است.
کوچکزاده با اشاره به سوال از وزیر امور خارجه بیان کرد: سوالات از وزیر امور خارجه متعدد است و یکی از سوالات مربوط به هولوکاست است زیرا او مطرح کرده که این مسئله به ایران مربوط نیست.
وی ادامه داد: محمد جواد ظریف نه تنها موضع رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر به رسمیت نشناختن رژیم جعلی صهیونیستی را عنوان نکرده بلکه اعلام کرده است که موضع گیری و اظهار نظر در این زمینه به ایران ربطی ندارد و در این راستا نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی و توضیحات او درباره اظهارات اخیرش پیرامون موضوع هولوکاست هستند.
نظر شما