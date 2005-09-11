  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۶:۲۲

آسمان تهران فردا غبارآلود است

سازمان هواشناسي ، آسمان شهر تهران را فردا همراه با غبار محلي پيش بيني كرده است .

به گزارش خبرگزاري مهر ، آسمان سواحل درياي خزر و استان اردبيل روز دوشنبه صاف تا قسمتي ابري در برخي از نقاط با مه رقيق صبحگاهي و در بعدازظهر و شب در سواحل گيلان و اردبيل با افزايش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق پراكنده پيش بيني مي شود .

همچنين هواي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي صاف تا قسمتي ابري در بعدازظهر و شب در شهرهاي شمالي با رگبار و رعد و برق موقت همراه خواهد بود .

بنابرهمين گزارش ، آسمان سواحل درياي عمان و خليج فارس و جزاير كيش ، قشم ، سيري ، ابوموسي و تنب كوچك و بزرگ صاف تا كمي ابري با مه رقيق صبحگاهي يا غبار محلي همراه پيش بيني مي شود .

آسمان استان تهران و ساير نقاط كشور نيز صاف تا كمي ابري خواهد بود .

کد مطلب 228585

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها