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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۸:۵۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- خبرگزاری فرانسه از سفر نخست وزیر پاکستان به تهران در روز یکشنبه خبر داد.

- یکی از مقامات شهر اودسا اعلام کرد که در جریان تحولات این کشور بیش از 100 نفر کشته شدند.

- درگیریها در شهر اسلاویانسک 20 کشته و 30 زخمی برجا گذاشت.

- رویترز گزارش داد که آمریکا در پی تحریم طرفین درگیر در سودان جنوبی است.

- ابوبکر شکوه رهبر بوکوحرام با انتشار پیامی ضمن برعهده گرفتن مسئولیت ربودن بیش از 200 دختر در نیجریه اعلام کرد که این افراد را می فروشد.

- فرمانده نیروهای ناتو گمانه زنی ها را درباره ورود نیروهای روسی به خاک اوکراین رد کرد.

- یک تبعه فرانسوی در یمن کشته شد.

- سازمان ملل با انتشار گزارشی درباره شیوع فلج اطفال در جهان هشدار داد.

- دولت آمریکا اعلام کرد ائتلاف ملی سوریه را به عنوان اصلی ترین گروه مخالف بشار اسد به رسمیت می شناسد.

- مرکل از برگزاری دور دوم مذاکرات ژنو درباره اوکراین خبر داد.

- ژنرال عبدالفتاح السیسی حاکم نظامی مصر اعلام کرد که اجازه نخواهد داد تا اخوان المسلمین مجددا به عرصه سیاسی این کشور بازگردند.

- روز دوم از مذاکرات کارشناسی ایران و کشورهای 5+1 امروز در نیویورک پیگیری می شود.

کد مطلب 2285883

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