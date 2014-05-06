- خبرگزاری فرانسه از سفر نخست وزیر پاکستان به تهران در روز یکشنبه خبر داد.
- یکی از مقامات شهر اودسا اعلام کرد که در جریان تحولات این کشور بیش از 100 نفر کشته شدند.
- درگیریها در شهر اسلاویانسک 20 کشته و 30 زخمی برجا گذاشت.
- رویترز گزارش داد که آمریکا در پی تحریم طرفین درگیر در سودان جنوبی است.
- ابوبکر شکوه رهبر بوکوحرام با انتشار پیامی ضمن برعهده گرفتن مسئولیت ربودن بیش از 200 دختر در نیجریه اعلام کرد که این افراد را می فروشد.
- فرمانده نیروهای ناتو گمانه زنی ها را درباره ورود نیروهای روسی به خاک اوکراین رد کرد.
- یک تبعه فرانسوی در یمن کشته شد.
- سازمان ملل با انتشار گزارشی درباره شیوع فلج اطفال در جهان هشدار داد.
- دولت آمریکا اعلام کرد ائتلاف ملی سوریه را به عنوان اصلی ترین گروه مخالف بشار اسد به رسمیت می شناسد.
- مرکل از برگزاری دور دوم مذاکرات ژنو درباره اوکراین خبر داد.
- ژنرال عبدالفتاح السیسی حاکم نظامی مصر اعلام کرد که اجازه نخواهد داد تا اخوان المسلمین مجددا به عرصه سیاسی این کشور بازگردند.
- روز دوم از مذاکرات کارشناسی ایران و کشورهای 5+1 امروز در نیویورک پیگیری می شود.
خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.
- خبرگزاری فرانسه از سفر نخست وزیر پاکستان به تهران در روز یکشنبه خبر داد.
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