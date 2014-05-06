عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- خبرگزاری فرانسه از سفر نخست وزیر پاکستان به تهران در روز یکشنبه خبر داد.



- یکی از مقامات شهر اودسا اعلام کرد که در جریان تحولات این کشور بیش از 100 نفر کشته شدند.



- درگیریها در شهر اسلاویانسک 20 کشته و 30 زخمی برجا گذاشت.



- رویترز گزارش داد که آمریکا در پی تحریم طرفین درگیر در سودان جنوبی است.



- ابوبکر شکوه رهبر بوکوحرام با انتشار پیامی ضمن برعهده گرفتن مسئولیت ربودن بیش از 200 دختر در نیجریه اعلام کرد که این افراد را می فروشد.



- فرمانده نیروهای ناتو گمانه زنی ها را درباره ورود نیروهای روسی به خاک اوکراین رد کرد.



- یک تبعه فرانسوی در یمن کشته شد.



- سازمان ملل با انتشار گزارشی درباره شیوع فلج اطفال در جهان هشدار داد.



- دولت آمریکا اعلام کرد ائتلاف ملی سوریه را به عنوان اصلی ترین گروه مخالف بشار اسد به رسمیت می شناسد.



- مرکل از برگزاری دور دوم مذاکرات ژنو درباره اوکراین خبر داد.



- ژنرال عبدالفتاح السیسی حاکم نظامی مصر اعلام کرد که اجازه نخواهد داد تا اخوان المسلمین مجددا به عرصه سیاسی این کشور بازگردند.



- روز دوم از مذاکرات کارشناسی ایران و کشورهای 5+1 امروز در نیویورک پیگیری می شود.