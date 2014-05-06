برگزاري نمايش الي بيت المقدس در كردستان/15 هزار بسيجي توان رزمي و دفاعي خود را به نمايش مي گذارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین رجبی عصر دوشنبه در جع اصحاب رسانه و خبرنگاران استان کردستان اظهار داشت: این رزمایش در راستای به نمایش گذاشتن اقتدار نیروهای مسلح و بسیجیان استان کردستان است.

وی افزود: رزمایش بزرگ فرهنگی و رزمی الی ‌بیت‌ المقدس با حضور ۱۵ هزار بسیجی زبده و آموزش دیده و در قالب 40 گردان برای آزمودن توانمندی آنها و شناسایی نقاط ضعف و توانمندی های نیروهای بسیج مردمی استان برگزار می شود.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان بیان کرد: این گردان ها به صورت حوزه محور شهری و روستایی بیت ‌المقدس به اجرای مأموریت ‌های از پیش تعیین شده می ‌پردازند.

رجبی یادآور شد: هدف اصلی برگزاری رزمایش، نمایش اقتدار بسیجیانی است که با به ‌کارگیری مهارت ‌های سازمانی که آموزش دیده ‌اند به صورت جمعی به اجرای مأموریت می پردازند.

وی ادامه داد: در کنار نمایش اقتدار بسیج قصد داریم از میزان آمادگی ذهنی و علمی، قابلیت عملی، آمادگی رصد تهدید‌ ها و تجزیه و تحلیل آن و میزان توانایی مقابله بسیجیان آزموده می شود.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: بسیجیان به صورت مستمر در کلاس ‌های تئوری و کارگاه‌ های آموزشی به فراگیری آموزش‌ های لازم برای مقابله با دشمن می پردازند و قابلیت‌ های کسب شده را با توجه به شیوه مورد نیاز رزمایش برای مقابله در قالب عملیات آماده می کنند.

رجبی اظهار داشت: سازماندهی عملیاتی نیروها باید در صحنه رزمایش ارزیابی شود تا کاستی ها و قوت های گردان ها شناسایی شود.

وی افزود: تمرین شیوه مقابله با تهدید ها میزان آمادگی جسمی و در نهایت رزمی نیروهای شرکت کننده در رزمایش از دیگر اهداف برگزاری این رزمایش است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان بیان کرد: اصلی ترین هدف اجرای این رزمایش تحقق فرمان فرماندهی کل قوا در راستای آمادگی نیروهای مسلح و بسیجی در کل کشور است.

رجبی یادآور شد: ارتقا سطح آمادگی نیروها با توجه به نوع تهدید ها، به روز نگه داشتن توان بسیجیان برای مقابله با دشمن و ایجاد وحدت هرچه بیشتر بین فرماند هان گردان‌ ها از دیگر اهداف رزمایش است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: این رزمایش با دو سناریو مشخص با توجه به وضعیت موجود منطقه و اهداف مقابله با دشمن اجرا می شود.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: یکی از سنایورهای رزمایش در حوزه پدافند غیرعامل است که در این حوزه 20 گردان در محدوده نواحی وارد عمل شده و همه 10 شهرستان‌ استان به ویژه سنندج در حوزه پوشش این وضعیت قرار دارند.

رجبی اظهار داشت: سناریو دوم اجرای عملیات دفاع از کوی و برزن است که این وضعیت ناظر به این موضوع است که یک محدوده که توسط دشمن اشغال شده توسط نیرو های عملیاتی خودی پاکسازی شده، مواضع تثبیت شده، وضعیت نیرو های تحکیم یافته و استقرار کامل انجام می ‌شود.

وی افزود: در سناریو دوم 20 گردان دیگر شرکت کننده در رزمایش حضور دارند که 19 گردان مأموریت دفاع از کوی و برزن و یک گردان بانوان نیز مأموریت امداد و نجات را بر عهده دارد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان بیان کرد: در رزمایش فرهنگی رزمی الی ‌بیت ‌المقدس برای اجرایی کردن بهترین شیوه دفاع غیرعامل وارد عمل شده و آمادگی خود را به نمایش می‌ گذارند تا دوستان نظام از آمادگی نیروهای دفاعی کشور شادمان شده و دشمنان ملت از این آمادگی احساس سرخوردگی کنند.

رجبی یادآور شد: بسیجیان استان کردستان از همه اقشار و در همه محدوده‌ های سنی هستند و کسانی که در رزمایش الی بیت ‌المقدس شرکت داده می ‌شوند از توانایی بالای شرکت در رزم برخوردار هستند.

وی ادامه داد: بازرسانی از ستاد کل نیرو های مسلح برای ارزیابی توان گردان ‌های بیت ‌المقدس در محل رزمایش حضور دارند و این بازرسان به عملکرد هر کدام از این گردان ‌ها حین پرداختن به مأموریت ‌های محوله نمره می دهند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان در پايان گفت: این رزمایش فرهنگی رزمی بزرگ قرار بود همانند سایر استان‌های کشور در اواخر سال 92 برگزار شود اما به دلیل اینکه شرایط اقلیمی استان در فصل زمستان و به این علت که سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به کردستان در اردیبهشت ‌ماه 88 انجام شده بود از مسئولان درخواست شد که زمان برگزاری این همایش به اردیبهشت منتقل شود و این رزمایش بزرگ در شهر سنندج، ضلع شمالی پادگان امام علی(ع) سمت دوشان برگزار می شود.