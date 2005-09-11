تحويل130واحد مسكوني به محرومين و معلولين مشهد

غلامرضا بصيري پور در خصوص مجتمع ميلاد ، گفت : اين مجتمع داراي سه هزار متر مربع زمين است و 8100 متر مربع مجموع زير بناي ساختمان آن است و ارزش ريالي آن 20 ميليارد ريال برآورد شده كه ما آنرا با 10 ميليارد ريال هزينه به اتمام رسانديم .
وي اظهار داشت : اشتراك آب ، برق و گاز براي اين واحدها به صورت رايگان بوده و سازمان بهزيستي نيز براي 64 واحد ، 128 ميليون تومان اعتبار اختصاص داده است .
بصيري پور اعلام كرد : در صورتي كه بهزيستي براي ساخت هر واحد مسكوني ويژه معلولين دو ميليون و 500 هزار تومان اختصاص دهد ، مجمع خيرين مسكن ساز آمادگي دارد 100واحد مسكوني ديگر نيز بسازد .
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