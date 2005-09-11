تحويل130واحد مسكوني به محرومين و معلولين مشهد

رييس مجمع خيرين مسكن ساز خراسان در مراسم افتتاح اين پروژه گفت : مردم همچنان براي ساخت بيمارستان ، مدرسه و مسجد مشاركت بيشتري از خود نشان مي دهند .

به گزارش خبر نگار خبرگزاري مهر در مشهد ،

غلامرضا بصيري پور در خصوص مجتمع ميلاد ، گفت : اين مجتمع داراي سه هزار متر مربع زمين است و 8100 متر مربع مجموع زير بناي ساختمان آن است و ارزش ريالي آن 20 ميليارد ريال برآورد شده كه ما آنرا با 10 ميليارد ريال هزينه به اتمام رسانديم .

وي اظهار داشت : اشتراك آب ، برق و گاز براي اين واحدها به صورت رايگان بوده و سازمان بهزيستي نيز براي 64 واحد ، 128 ميليون تومان اعتبار اختصاص داده است .