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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۶:۴۳

تحويل130واحد مسكوني به محرومين و معلولين مشهد

مجتمع مسكوني 130 واحدي ميلاد كه توسط مجمع خيرين مسكن ساز خراسان و مشاركت بهزيستي احداث شده به محرومين و معلولين مشهدي تحويل گرديد .

به گزارش خبر نگار خبرگزاري مهر در مشهد ، رييس مجمع خيرين مسكن ساز خراسان در مراسم افتتاح اين پروژه گفت : مردم همچنان براي ساخت بيمارستان ، مدرسه و مسجد مشاركت بيشتري از خود نشان مي دهند .

 

غلامرضا بصيري پور در خصوص مجتمع ميلاد ، گفت : اين مجتمع داراي سه هزار متر مربع زمين است و 8100 متر مربع مجموع زير بناي ساختمان آن است و ارزش ريالي آن 20 ميليارد ريال برآورد شده كه ما آنرا با 10 ميليارد ريال هزينه به اتمام رسانديم .

 

وي اظهار داشت : اشتراك آب ، برق و گاز براي اين واحدها به صورت رايگان بوده و سازمان بهزيستي نيز براي 64 واحد ، 128 ميليون تومان اعتبار اختصاص داده است .

 

بصيري پور اعلام كرد : در صورتي كه بهزيستي براي ساخت هر واحد مسكوني ويژه معلولين دو ميليون و 500 هزار تومان اختصاص دهد ، مجمع خيرين مسكن ساز آمادگي دارد 100واحد مسكوني ديگر نيز بسازد .

 

 

کد مطلب 228590

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