به گزارش خبرنگارمهر، علی اصغر مرادزاده در شورای ادارای شهرستانه‌های کاشمر و خلیل آباد که دوشنبه شب با حضور استاندار در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور برگزار شد اظهار کرد: عمده ترین محصول شهرستان خلیل آباد در 6 هزار هکتار باغات انگور است که بیش از 150 هزار تن محصول برداشت می‌شود که فقط یک سوم آن تازه خوری و مابقی به کشمش تبدیل می شود.

وی با بیان اینکه کشمش تولیدی این شهرستان با کیفیت بسیار بالایی تولید می‌شود افزود: علی‌رغم اینکه کشمش تولیدی بهترین محصول برای صادراتی است ولی هنوز برای بسته بندی و صنایع تبدیلی دیگر آن کاری صورت نگرفته است که توجه ویژه ای به این امر باید صورت گیرد.

فرماندار خلیل آباد با بیان ایکه جهت مدیریت آب با توجه به کمبود و بحران آب و خشکسالی اخیر بیش از 430 استخر ذخیره آب چند منظوره در شهرستان ایجاد شده است تصریح کرد: سه میلیون مترمربع آب‌های سطحی در این استخرها جمع‌آوری می‌شود.

وی تولید انار شهرستان خلیل آباد و تولید انار ارگانیت را از موفقیت‌های کشاورزان خلیل آباد عنوان و اظهارداشت: برداشت 30 هزار تن،انار و 200 هزار تن زعفران و پسته ومحصولات دیگرکشاورزی از فعالیت های دیگر کشاورزان است.

مراد زاده از برخورداری تمامی راههای روستایی شهرستان خلیل آباد از راه آسفالته خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از 30 پروژه بالغ بر هفت میلیارد اعتبار در مباحث ملی در شهرستان در حال اجرا است.

وی تجهیز و تکمیل بیمارستان شهرستان خلیل آباد را خواستار شد و گفت: ایجاد ایست و بازرسی در کویر، استخر سر پوشیده، و اتمام سایت اداری شهرستان با 60 درصد پیشرفت به اعتبارات خاص نیاز دارد تا شهرستان نوپای خلیل آباد بتواند امکانات کامل در داخل شهرستان داشته باشد.