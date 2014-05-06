دانش هسته ای ایران تحسین همه کشورها را برنگیخت/ امروز ثمرات علمی کشور به بار نشسته است

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته سید حسین نقوی حسینی در همایش تجلیل از فرهنگیان نمونه شهرستان پیشوا در سالن دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان با گرامیداشت هفته معلم اظهار داشت: باید قدر و منزلت معلم در جامعه حفظ شود تا معلمین به نحو شایسته ای کار فرهنگ سازی را در جامعه انجام دهند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال ۹۳ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گفت: اگر بخواهیم شعار امسال محقق شود هر یک از ما باید با یاری یکدیگر تلاش کنیم تا مشکلات کشور رفع شود.

وی ادامه داد: امروز تلاشهای معلمان و دبیران متعهد و مسلمان و انقلابی ایران اسلامی به بار نشسته است و محصول آموزش و پرورش اسلامی توانسته است افتخارات علمی فراوانی را رقم بزنند.

نقوی حسینی اضافه کرد: مسئولیت فرهنگیان پرورش نسلی بالنده، آگاه و فرهیخته و نسلی است که بتواند ارزش های انقلاب اسلامی را به جهان پیرامون مخابره کند و قشر فرهنگی باید یاریگر نظام بوده و در تحقق اهداف نظام در جامعه قدم بردارد.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دشمنان امروز از جوانان ما به عنوان سرمایه‌های بزرگ و ارزشمند کشور، به عنوان طعمه استفاده کرده و برای اینکه عقاید خود را به نظام تحمیل کند، درصدد نفوذ بر فکر و اندیشه جوانان است و فرهنگیان باید با مطالعه و پژوهش، علم خود را به طور دائم به روز رسانی کنند و از این طریق از ورود هجمه‌های دشمن جلوگیری کنند.

این مسئول با اشاره به پیشرفت های علمی کشور گفت: خستگی ناپذیری دانش آموزان و دانشجویان متعهد که با تحصیل در شرایط دشوار ، نسبت به کسب علم و دانش روز دنیا اهتمام ورزیدند باعث شده در صنایع مختلف از جمله دانش فن آوری انرژی هسته ای صلح آمیز و دانش هوا و فضا تحسین تمامی کشور ها را برانگیزند.

وی بیان داشت: اگر امروز جوانان این مرز بوم در رشته های علمی، هنری، مذهبی و فرهنگی در جهان می درخشند و نام ایران را مطرح می کنند، پشت آن تلاش های معلمانی نهفته است که بدون ادعا و با کمترین امکانات این جوانان را تربیت کرده و پرورش دادند.

نقوی تأکید کرد: همه اين پيشرفت‌ها در سايه توكل به خدا و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و توجه به تحقيق و پژوهش به دست آمده و لازم است دانشجویان و دانش آموزان با اين موفقيت هاي علمي ارزنده دانشمندان كشورمان بيشتر آشنا شوند.

این مسئول متذکر شد: همه باید در جهت کسب علم و فن آوری و پژوهش در این زمینه تلاش کرده و کرسی های علمی دنیا را فتح کنیم و بهترین مقابله و پاسخ به دشمنان این نظام و انقلاب که می خواهند مانع پیشرفت و توسعه فکری و علمی کشور باشند، تلاش و جهاد در سنگر مقدس علم و دانش است و جهاد علمی با محوریت اخلاق اسلامی لبیک به ندای رهبری است.

وی با اشاره به نقش معلمان در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در آن برهه حساس، فرهنگيان از معدود قشرهايي بودند كه مي توانستند مسئوليت هاي نهادهاي انقلابي و اداري را به عهده بگيرند و در دوران تثبيت انقلاب اسلامي نقش بي بديل معلمان بر كسي پوشيده نيست.

نقوی افزود: مسئوليت خطيري كه معلمان در بدو انقلاب اسلامي با آن روبرو بودند تغيير در نوع گفتمان و ادبيات انقلاب اسلامي بود و فرهنگيان با تجليل و تجزيه صحيح انقلاب در سركلاسها اطمينان و اعتماد بيشتري را از طرف دانش آموزان به خود جلب كردند و نقش موثری در استحکام نظام اسلامی ایفا کردند.