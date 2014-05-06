بابلسریها مشق عشق نوشتند/ دل نوشته های روی تابوت شهید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس با حضور پرشور مردم شهیدپرور شهرستان بابلسر شامگاه دوشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد صاحب الزمان(عج) محله ولی عصر بابلسر برگزار شد.

دل نوشته های روی تابوت، بیانگز عشق و دلداگی مردمان دیار علوی است و هنوز عطر و بوی کربلا و عاشورا را در این دیار زنده کرده است.

دل نوشته هایی برای آسمانی ها

بر روی تابوت شهید گمنام در بابلسر دل نوشته هایی به چشم می خورد، دل نوشته هایی از جنس آسمانی. سلام ای برگزیده، سلام ای اسوه رشادت و اسطوره دلاوری، سلام شهید گمنام (حسین).

شما گمنامید اما از همه مشهورتر، شما خوش نامید نه گمنام. (امیر) سلام به شهدا ، بخصوص شما شهدای گمنام ، اميدوارم كه دعا گوي ما باشيد.(علی)،

با اومدن در کنار شما قلب من آرامش و صفا پیدا میکنه(زینب)، همگی گمنامند بجز شهدا...(فاطمه)، سلام لاله خونینم؛ سلام شهیدم. منم مادر شهید گمنام (مادر).

به گزارش مهر، روز گذشته دو شهید گمنام که 24 و 19 سال سن داشتند و درسال 67 در عملیات فاو و جزیره مجنون به فیض شهادت نائل آمدند در ساری آرام گرفتند و شهرستان تنکابن نیز میزبان دو شهید گمنام دیگر خواهد بود. این دو شهید نیز در منطقه تک دشمن در سال 67 در جزیره مجنون و دیگری در عملیات کربلای 5 در شلمچه به شهادت رسیدند و آیین تشییع و خاکسپاریشان در خرم آباد تنکابن انجام می شود.



شهید گمنام دیگری که 20 ساله است و در منطقه تک دشمن در سال 67 به شهادت رسیده است پنجشنبه هفته آینده در بابل و در پادگان المهدی سپاه خاکسپاری می شود.

