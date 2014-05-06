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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۲۷

حجت الاسلام مسعودی:

پیروی از دین اسلام و مذهب تشیع نماد عزت و قدرت ایران است

پیروی از دین اسلام و مذهب تشیع نماد عزت و قدرت ایران است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره کل تبلیغات اسلامی البرز بیان کرد: پیروی از دین مبین اسلام و مذهب تشیع نماد عزت و قدرت جمهوری اسلامی ایران است چرا که ایران اسلامی مرکز اصلی گسترش دین اسلام و مذهب تشیع در تمام جهان است.

حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دین اسلام تنها دینی که می تواند در همه زمان ها سعادت و خوشبختی بشریت را در پی داشته باشد.

مسعودی در ادامه تاکید کرد: کامل ترین دینی که توسط خداوند برای هدایت بشریت از ظلالت و گمراهی به سوی نور فرستاده شده است اسلام است و تمام تلاش اهل بیت (ع) در راستای تحقق اهداف این دین مبین است.

این مسئول خاطرنشان کرد: امروز نماد عزت و قدرت جمهوری اسلامی ایران به پیروی از دین مبین اسلام و مذهب تشیع است و در واقع ایران اسلامی مرکز اصلی گسترش دین اسلام و مذهب تشیع در تمام جهان است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان البرز در پایان تصریح کرد: امروز یکی از عوامل اصلی حمایت مردم از جمهوری اسلامی ایران این است که ایران تنها مدافع اهل بیت علیه اسلام در اقصی نقاط جهان است و مقام معظم رهبری به عنوان نائب بر حق امام زمان (عج) رهبری این کشور اسلامی را برعهده دارد و به همین خاطر مردم ما مطیع اوامر رهبری در تمامی زمینه ها هستند.

کد مطلب 2285952

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