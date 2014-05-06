اعتکاف 4 هزار نفر در کرمان/ مساجد کرمان برای برگزاری مراسم مذهبی آماده هستند

حجت‌الاسلام محمدرضا قنبری در گفتگو با مهر اظهارداشت: ثبت نام از معتکفین در استان کرمان از طریق سایت اعتکاف انجام شده است و علاقمندان با مراجعه به این سامانه و ثبت مدارک و تقاضای خود در این طرح مذهبی شرکت کردند.

وی گفت: تمام تلاش ما برای برگزاری با کیفیت بالای این مراسم بوده است و از سخنرانان سخنور و برنامه های معنوی در سطح بالا در این مراسمها استفاده می شود.

وی گفت: تاکنون چهار هزار نفر در این مراسم در شهرستان کرمان شرکت کرده اند.

قنبری ادامه داد: این مراسم یکی از مستحبات تاکید شده است و می تواند در خودسازی معتکفین نقش قابل توجهی داشته باشد.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان از آمادگی بالای همه مساجد و برنامه ریزی دقیق برای برگزاری این مراسم معنوی در سال جاری خبر داد.