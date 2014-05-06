مدیر روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان چاپ بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته و در پی شکایت برخی از فعالان صنعت چاپ و بسته‌بندی کشور از مدیر روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران و مدیر مسئول آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، مأموران انتظامی با حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و با همراهی مسئولان حراست این نمایشگاه، وی را بازداشت و روانه مراجع انتظامی کردند.

در شکایت تنظیم شده علیه او، اتهاماتی نظیر توهین، افترا، تهمت و نشر اکاذیب به چشم می‌خورد. شنیده‌ها حاکی است وی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه تحویل داده خواهد شد.

گفتنی است آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران در ماه های اخیر با ادبیاتی خاص اقدام به ایراد اتهامات مختلف به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فعال در صنعت چاپ کشور کرده بود.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران، مدیرعامل تعاونی چاپخانه‌داران تهران، دبیر مسابقات ملی صنعت چاپ کشور، رئیس هیات داوران مسابقات ملی صنعت چاپ کشور، مدیرکل سابق دفتر امور چاپ، رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی و ... از جمله اشخاصی هستند که به نظر مراجع قضایی، مدیرمسئول این آژانس خبری در مورد آنها مرتکب توهین، افترا، تهمت و نشر اکاذیب شده است.

علی نیکوسخن رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران پیشتر در گفتگویی با خبرنگار مهر و در پاسخ به سوالی درباره واکنش او به ادعاهایی که آژانس چاپ و بسته‌بندی علیه رئیس این اتحادیه مطرح می‌کند، ضمن رد این ادعاها، اظهار امیدواری کرده بود که «این خبرسازی‌ها از روی غرض نباشد و از سر بی‌اطلاعی باشد».

نیکوسخن همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شکایتی از این فرد به مراجع قضایی برده است؟ گفته بود: «کارهایی کرده‌ایم ولی هر وقت نتیجه داد، اعلام می‌کنیم».