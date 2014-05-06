آخرین وضعیت ظرفیت دکتری 93 / اعلام شرایط مجموعه مدرسی معارف

به گزارش خبرنگار مهر، موارد افزايش و كاهش ظرفيت در اطلاعيه اعلام نتايج چند برابر براي مصاحبه به همراه موارد حذفی به اطلاع داوطلبان رسیده است.

کدرشته های دارای كاهش ظرفیت

کد رشته دوره / کد رشته/ گرایش/ دانشگاه كاهش ظرفیت 2214 مجموعه شیمی (4) روزانه 2458 صنعتی مالک اشتر شیمی ـ شیمی معدنی كاهش از 2 به 1 نفر 2238 مجموعه فیزیک روزانه 3011 شهید چمران اهواز فیزیک ـ گرایش اتمی‌مولکولی (اپتیک، تجربی، نظری) كاهش از 5 به 2 نفر 2238 مجموعه فیزیک روزانه 3012 شهید چمران اهواز فیزیک ـ گرایش حالت جامد زمینه تجربی كاهش از 5 به 4 نفر 2238 مجموعه فیزیک روزانه 3013 شهید چمران اهواز فیزیک ـ گرایش بنیادی كاهش از 5 به 2 نفر 2238 مجموعه فیزیک روزانه 3014 شهید چمران اهواز فیزیک ـ گرایش حالت جامد زمینه نظری كاهش از 5 به 2 نفر 2302 مجموعه مهندسی برق (2) روزانه 3270 صنعتی مالک اشتر مهندسی برق گرایش مخابرات (میدان) كاهش از 4 به 3 نفر 2303 مجموعه مهندسی برق (3) روزانه 3301 صنعتی مالک اشتر مهندسی برق گرایش مخابرات (سیستم) كاهش از 4 به 3 نفر 2349 مهندسی پزشکی (3) روزانه 3938 سمنان مهندسی پژشکی گرایش بیومتریال كاهش از 2 به 1 نفر

کدرشته های دارای افزایش ظرفیت

کد رشته دوره / کد دانشگاه / رشته/ گرایش افزایش ظرفیت 2220 زیست شناسی (1) پردیس 2529 ارومیه زیست شناسی ـ فیزیولوژی گیاهی افزايش به 7 نفر 2232 آمار روزانه 2619 رازی کرمانشاه - آمار افزایش به 5 نفر 2238 مجموعه فیزیک روزانه 2952 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي ـ سازمان انرژي اتمي فيزيك افزايش به 5 نفر 2238 مجموعه فیزیک روزانه 2981 تهران فیزیک گرایش هسته‌ای افزايش به 5 نفر 2238 مجموعه فیزیک روزانه 2982 تهران فیزیک گرایش اتمی مولکولی افزايش به 5 نفر 2238 مجموعه فیزیک روزانه 2983 تهران فیزیک گرایش حالت جامد افزايش به 6 نفر 2238 مجموعه فیزیک روزانه 2984 تهران فیزیک گرایش ذرات بنیادی افزايش به 3 نفر 2238 مجموعه فیزیک روزانه 2985 تهران فیزیک گرایش فیزیک نجومی زمینه گرانش افزايش به 4 نفر 2238 مجموعه فیزیک نوبت دوم 3091 تهران فیزیک گرایش ذرات بنیادی افزايش به 2 نفر 2238 مجموعه فیزیک نوبت دوم 3092 تهران فیزیک گرایش فیزیک نجومی زمینه گرانش افزايش به 2 نفر 2301 مجموعه مهندسی برق (1) پردیس 3248 ارومیه مهندسی برق گرایش الکترونیک افزايش به 3 نفر 2307 مجموعه مهندسی عمران (1) پردیس 3463 ارومیه مهندسی عمران گرایش سازه افزايش به 4 نفر 2365 مهندسي هسته‌اي (1) روزانه 4168 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌اي ـ سازمان انرژي اتمي مهندسي هسته‌اي گرايش كاربرد پرتوها افزايش به 5 نفر

کد رشته های حذف شده

کد رشته دوره / کد دانشگاه / رشته/ گرایش 2121 مجموعه فلسفه روزانه 5356 شهید بهشتی فلسفه 2152 مجموعه تربیت بدنی (1) روزانه 5369 شاهرود تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی 2301 مجموعه مهندسی برق (1) روزانه 3199 تبریز مهندسی برق گرایش الکترونیک با زمینه مگاترونیک 2301 مجموعه مهندسی برق (1) نوبت دوم 3234 تبریز مهندسی برق گرایش الکترونیک با زمینه مگاترونیک 2305 مجموعه مهندسی برق (5) روزانه 3384 تبریز مهندسی برق گرایش کنترل با زمینه مگاترونیک 2305 مجموعه مهندسی برق (5) نوبت دوم 3409 تبریز مهندسی برق گرایش کنترل با زمینه مگاترونیک 2355 مهندسی کامپیوتر (2) نوبت دوم 4012 صنعتی امیرکبیر مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های‌کامپیوتری دانشکده مهندسی کامپیوتر



با توجه اعلام دفتر گسترش آموزش عالي عنوان «مجتمع آموزش عالي قم دانشگاه تهران» به «پرديس فارابي دانشگاه تهران - قم» تغيير مي‌يابد.

داوطلبان شركت كننده در مجموعه مدرسی معارف اسلامی (كدرشته 2151) كه با توجه به كارنامه نتيجه انتخاب رشته براي شركت در مرحله مصاحبه به يك يا چند كدرشته محل مربوط به گرايش مدرسي معارف اسلامي معرفي‌ شده باید توجه داشته باشند شرط ورود داوطلبان متقاضي در كدرشته‌محل‌هاي مذكور به دانشگاه علاوه بر كسب نمره علمي لازم، احراز شرايط عمومي رشته مدرسي معارف اسلامي و نتيجه مصاحبه‌ ای است که توسط معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها انجام خواهد شد.

اين دسته از داوطلبان لازم است علاوه بر دارا بودن شرایط فوق و همچنين شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون مذکور (دفترچه شماره 1)، حداكثر تا 7 روز پس از اعلام نتايج (حداكثر تا 22 اردیبهشت ماه 93) براي طي مراحل پذيرش به سايت معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان (به نشاني www.asatid.org) مراجعه و ضمن ثبت‌نام در اين سامانه، منتظر اعلام زمان مصاحبه از سوي معاونت مذكور باشند. عدم ثبت نام در اين سامانه به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته تلقي می شود.