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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۵۲

کی نیا:

اختراعات باید تجاری سازی شوند/ نخبگان کرمان مورد حمایت قرار می گیرند

اختراعات باید تجاری سازی شوند/ نخبگان کرمان مورد حمایت قرار می گیرند

کرمان – خبرگزاری مهر: رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان خواستار تجاری سازی اختراعات نخبگان در راستای توسعه اقتصادی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید کی نیا عصر دیروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر حمایت از نخبگان و مخترعان گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که اختراعات تجاری سازی شوند و درکنار توسعه علمی کشور شاهد تولید ثروت و توسعه اقتصادی هم باشیم.

وی تصریح کرد: راه اندازی شرکت های دانش بنیان در پارکهای علم و فناوری با هدف  تجاری ساختن ایده ها است که در کشور به منظور عملی شدن تبدیل نواوری ها به تکنولوژی صورت گرفته است.

وی خواستار ثبت نام نخبگان و مخترعان در پارکهای فن اوری شد و افزود: این امر فرصتی است که شرکت های دانش بنیان محصولات خود را توسعه دهند و از امکاناتی که در اختیارشان قرار داده می شود استفاده کنند.

وی افزود: معافیت از پرداخت مالیات، عوارض ‌حقوقی گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی، اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری است.

کد مطلب 2286011

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