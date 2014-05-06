اختراعات باید تجاری سازی شوند/ نخبگان کرمان مورد حمایت قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید کی نیا عصر دیروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر حمایت از نخبگان و مخترعان گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که اختراعات تجاری سازی شوند و درکنار توسعه علمی کشور شاهد تولید ثروت و توسعه اقتصادی هم باشیم.

وی تصریح کرد: راه اندازی شرکت های دانش بنیان در پارکهای علم و فناوری با هدف تجاری ساختن ایده ها است که در کشور به منظور عملی شدن تبدیل نواوری ها به تکنولوژی صورت گرفته است.

وی خواستار ثبت نام نخبگان و مخترعان در پارکهای فن اوری شد و افزود: این امر فرصتی است که شرکت های دانش بنیان محصولات خود را توسعه دهند و از امکاناتی که در اختیارشان قرار داده می شود استفاده کنند.

وی افزود: معافیت از پرداخت مالیات، عوارض ‌حقوقی گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی، اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری است.