متكي: ديپلماسي ايران روند اعتمادسازي و اطمينان دهي را پي مي گيرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، منوچهر متكي با اشاره به شعارها و راهبردهاي دولت جديد اظهار داشت: عدالتخواهي و تحول خواهي در روابط خارجي و محيط بين المللي يك ركن اساسي بوده ما اميدواريم تا با دور جديدي از تلاشها و بر پايه يك ديلپماسي نوين، روند اصلاح تعاملات بين المللي و زدودن ناعدالتي ها به نفع اهداف جمهوري اسلامي تعقيب گردد.

وزيرخارجه كشورمان با تشريح نقش و وظايف دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران در مرحله فعلي تصريح كرد: اتخاذ راهكارها و سياست هاي پويا و مبتكرانه در روابط خارجي و افزايش ظرفيتها و قابليتهاي نرم افزارانه ديپلماتيك مي تواند فضاي انحصاري بين المللي را به نفع منافع ملي و تامين حقوق جمهوري اسلامي ايران عملي سازد.

متكي با تبيين رويه ها و رويكردهاي ضروري نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران و لزوم فعاليتهاي متوازن ديپلماسي كشور در تمامي عرصه ها گفت: آگاهي و وقوف به روز و به هنگام به تحولات بين المللي و توزيع متعادل و متوازن فعاليتهاي ديپلماتيك در نمايندگيهاي مختلف، توان ديپلماسي را در نيل به اهداف ترسيم شده مضاعف خواهد ساخت.

وزير امور خارجه كشورمان با تشريح اهداف و نيات صلح آميز ايران در برنامه اتمي اظهار داشت: ايران طرح و ابتكار عاري سازي منطقه خاورميانه از سلاح كشتار جمعي را مطرح كرده و اعتقادي به سلاحهاي اتمي ندارد. در كنار آن حقوق و تكاليفي كه عضويت در كنوانسيونها براي جمهوري اسلامي ايران به وجود آورده مولفه هاي شفاف و روشني هستند كه با بهره برداري مناسب از ظرفيت ديپلماسي كشور مي تواند در خدمت اهداف مردم ايران به منظور تحقق فن آوري صلح آميز اتمي متجلي گردد.

متكي با اشاره به مباني مذاكرات جمهوري اسلامي ايران با اروپا و جامعه جهاني اظهار داشت: پايه مذكرات جمهوري اسلامي ايران بر اساس برد - برد طراحي شده و ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران روند اعتمادسازي و اطمينان دهي را تعقيب مي نمايد وليكن معتقديم همه اين راهبردها مي بايست براي تحقق حقوق مسلم جمهوري اسلامي ايران از فن آوري صلح آميز براي توسعه پايدار كشور متمركز گردد.