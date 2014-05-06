790 میلیون تومان یارانه شیر و میوه شب عید در کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: پرداخت یارانه شیر و میوه شب عید در راستای کنترل و ثبات قیمتی محصولات لبنی و میوه در استان انجام شد.

وی اظهار داشت: در این زمینه افزون بر 790میلیون تومان یارانه در استان پرداخت شد.

دیودیده افزود: با تخصیص یارانه شیر به تولید ‌کنندگان آن به ثبات قیمت ها در جامعه کمک می شود و سلامت غذایی جامعه نیز تامین خواهد شد.

وی بیان داشت: این یارانه بر اساس دستورالعمل های ابلاغی و پس از طی مراحل کار و تکمیل مستندات، از طریق کارخانجات تولید لبنی به دست تمامی دامداران دخیل در امر تولید که شیر خود را به این کارخانجات تحویل داده اند خواهند رسید.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گفت: 270میلیون تومان نیز یارانه به مباشرین تامین کننده سیب و پرتقال شب عید کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد جزء استانهای پیشرو در پرداخت یارانه بوده است، گفت: در ماههای پایانی سال 92 دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت لبنیات مصوب کرد، 300 میلیارد تومان به دامداران کشور به عنوان یارانه پرداخت شود، تا قیمت شیر خام و به تبع آن قیمت فرآورده ‌های لبنی افزایش نیابد.

وی افزود: همچنین مصوب شده بود به ازای خرید یک کیلوگرم شیر خام به قیمت هزار و 110 تومان، مبلغ 190 تومان هم یارانه به آنها پرداخت شود و در مجموع قیمت شیر خام به هزار و 300 تومان برسد، اما قیمت فرآورده‌ های لبنی برای مصرف‌ کننده افزایشی نداشته باشد.