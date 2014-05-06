به گزارش خبرگزاری مهر، رباب شهریان در این زمینه اظهار داشت: ویژگی مدیریت سازمانهای بزرگ و پیچیده ما را برآن میدارد برای دستیابی به اهداف و پیشرفت در زمینههای مختلف ورزشی از روشهای مختلف برای ایجاد تعامل با نهادهای مختلف مدنی بهره برداری کنیم.
معاون توسعه ورزش بانوان ادامه داد: توجه به سیاستها والزامات فرهنگی کلان، ضرورت نظارت و ارزیابی شاخصهای پیشرفت و توسعه ، مناسب با عرف جامعه و هنجارهای پذیرفته شده با هدف الگودهی برای زنان مسلمان در حوزه ورزش، بستری را ایجاد کرد تا جلب آراء و نظرات دانش آموختگان علم و مدیریت ورزش متخصصان و خبرگان و پیشکسوتان مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: به این ترتیب کار گروه شورای راهبردی زنان در وزارت ورزش و جوانان با مشارکت بانوان عضو هیات علمی دانشگاهها و دارای سابقه علمی زنان و پیشکسوت و خبرگان دارای تجربیات علمی و برند کار شناسی در روز یکشنبه 21 اردیبهشت در حوزه معاونت امور ورزش بانوان تشکیل خواهد شد.
شهریان در مورد وظایف این شورا اظهارداشت: این شورا با شرح خدمات عمومی چون تدوین برنامههای عملیاتی، الزامات اجرایی مرتبط با کارگروه در سه دوره زمانی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، شناسایی تدوین ساز و کارهای قانونی اجرایی برنامههای تنظیم شده، شناسایی اولویتهای مطالعاتی مرتبط با کارگروه و شرح خدمات اختصاصی مانند تدوین نقشه راه توسعه ورزش بانوان، تدوین طرح جامع ساماندهی ورزش بانوان، شناسایی چالشها و مسائل موجود ورزش بانوان کشور، تدوین و بازنگری دستورالعملهای نظام نامهها و شیوه نامههای مرتبط با ورزش بانوان و تطبیق سیاستهای کلان با برنامه به تشخیص این معاونت و اعضای کارگروه فعالیت خواهد کرد.
معاون توسعه ورزش بانوان تاکید کرد: این کارگروه با الزامات منطبق بر مصوبات و خروجی کارگروهها با تکالیف قانونی و اسناد بالا دستی و برنامه راهبردی وزارت ورزش و جوانان که درحال تدوین است تشکیل میشود.
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