کسب رتبه اول روابط عمومی تبلیغات اسلامی قم در بین ادارات تبلیغات سراسر کشور

مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ارزیابی عملکرد روابط عمومی ادارات کل تبلیغات اسلامی استان‌های کشور که توسط روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی انجام می‌شود مواردی همچون کمیت خبر، کیفیت خبر، عکس خبری، استفاده از نرم افزار خبری، ارسال به موقع اخبار، آموزش دفاتر، ارسال اسناد و ارسال مطلب برای انتشار در سایت مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام جعفر اسکندری گفت: روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم در ارزیابی اسفندماه با ارسال 137 خبر با جهش 25 پله‌ای نسبت به مدت مشابه آن، در جمع بندی کلی رتبه اول را در بین روابط عمومی ادارات کل تبلیغات اسلامی سراسر کشور کسب کرد.

به گفته حجت‌الاسلام اسکندری، تلاش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم در سال جاری این است که علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های خود، مدیریت جهادی در فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم را اطلاع رسانی کند.