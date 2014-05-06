کشتی گیر نوجوان گلستانی راهی تایلند شد

"محمدحسین ملاح" در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: "آرش نیرآبادی" یکی از 10 کشتی گیر اعزامی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان است که برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا که حکم انتخابی المپیک را دارد بامداد امروز به کشور تایلند اعزام شد.

ملاح در مورد مسابقات نیرآبادی گفت: وزن کشی وزن 76 کیلوگرم کشتی آزاد که نیرآبادی در آن قرار دارد بعدازظهر پنجشنبه هیجدهم اردیبهشت برگزار می شود و پس از آن رقیبان وی مشخص خواهند شد. رقابت های این وزن روز جمعه آغاز می شود.

وی خاطرنشان کرد: نیرآبادی سابقه قهرمانی دانش آموزان آسیا در سال 91 و نایب قهرمانی کشور در سال های 91 و 92 را در کارنامه دارد و بارها به تیم ملی کشتی نوجوانان دعوت شده است.

رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا انتخابی المپیک نوجوانان روزهای 18 تا 21 اردیبهشت ماه در شهر چونبوری تایلند برگزار می شود.

لیگ کشتی نوجوانان استان به پایان رسید

محمدحسین ملاح همچنین از پایان رقابت های لیگ کشتی نوجوانان استان خبر داد.

وی گفت: سومین دوره رقابت های لیگ کشتی نوجوانان استان از بهمن ماه 92 آغاز شد و جمعه گذشته به پایان رسید.

وی تصریح کرد: در این دوره 12 تیم از سراسر استان شرکت کرده بودند و بازی ها یک هفته در میان به میزبانی یکی از شهرستان ها برگزار می شد.

به گفته نایب رییس هیات کشتی گلستان در پایان مسابقات تیم های "نوکنده"، "گرگان"، "گنبد" و "کمالان" به ترتیب در جایگاه اول تا چهارم قرار گرفتند.