اميدوارم بازيكنان ما فصل جديد را خوب شروع كنند

فرازكمالوند سرمربي تيم فوتبال پيام ارتباطات خراسان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: آخرين جلسه تمرين تيم براي مصاف با پيكان را صبح روز20 شهريوربرگزارخواهيم كرد و تركيب نهايي براي بازي پيكان را مشخص خواهيم كرد.

وي در ادامه افزود: تيم در آمادگي نسبي قراردارد، ولي هنوزبه هماهنگي لازم نرسيده ايم. چرا كه با توجه به تاخير درشروع تمرينات ازبازيهاي تداركاتي زيادي بهره نبرديم وهمين تعامل باعث گرديده تا به هماهنگي مطلوب دست پيدا نكنيم.

كمالوند با بيان اين كه شناخت نسبي ازتيم وتفكرات مربي پيكان دارم، گفت: اگرچه بازي سختي مقابل پيكان پيش روداريم، ولي با توجه به آشنايي كه با نحوه كار وتاكتيك كاظمي دارم اميدوارم بتوانيم نتيجه مطلوبي كسب كنيم.

وي با اعلام اين كه هنوزمشكل مالي بازيكنان تيم پيام مرتفع نشده است، خاطرنشان كرد: متاسفانه بازيكنان تيم ما به اين شرايط عادت كرده اند وتنها ازفاكتورعشق وعلاقه براي موفقيت درديدارها استفاده مي كنند.

كمالوند درپايان درخصوص بازيكنان جديد تيم پيام گفت: بازيكنان موثري را جذب كرده ايم كه محتملا درتركيب اصلي حضور خواهند داشت، ولي به اين امرنيزواقفيم كه اين بازيكنان براي هماهنگي با تيم نيازبه گذشت زمان دارند.