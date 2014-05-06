اختصاص 65 ميليارد ریال ضمانت نامه بانكي به صنعتگران شهركهاي صنعتي قم

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله ابراهیمی اظهار داشت: درسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي و با توجه به اهتمام دولت به امر توليد و صنعت، سياستها و اولويت‌هاي صدور ضمانت نامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك در استان قم اعلام گرديد.

وي افزود: در برنامه سال جديد اين صندوق در استان قم تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي فعال، تكميل و ايجاد حلقه هاي مفقوده خوشه هاي كسب و كار، طرح هاي نيمه تمام بالاتر از 50 درصد پيشرفت، تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي صادراتي، طرح توسعه واحدهاي فعال توليدي- صادراتي، طرح اصلاح و ايجاد ساختار و بهينه سازي مصرف انرژي، ايجاد توسعه شركت هاي دانش بنيان و ايجاد و توسعه اجزاء شهركهاي فن آوري در اولويت قرار گرفته است.

مديرعامل شركت شركهاي صنعتي قم با بيان اينكه صدور ضمانت نامه هاي بانكي براي واحدهاي صنعتي اقدامي موثر و كارآمد در به حركت درآوردن بخشي از واحدهاي صنعتي است خاطر نشان ساخت: استان قم طي سالهاي گذشته يكي از استان‌هاي موفق در بهره گيري از اين ظرفيت بوجود آمده در سياست‌هاي كلان وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است كه اميدواريم اختصاص اين ضمانت نامه ها به قم افزايش يابد.

وي اضافه كرد: در اولويت هاي ذكر شده در سال 93 بالغ بر 65 ميليارد ريال ضمانت نامه براي استان قم در نظر گرفته شده است.

