تملک واحد تولیدی توسط بانکها خطای بزرگی است

به گزارش خبرنگار مهر، دارویش هندویی صبح سه شنبه در جلسه صنعتگران استان مازنران با بیان اینکه صنعتگران و معدنداران، ضربه گیر واقعی جامعه هستند، بیان داشت: این قشر مالیات، بیمه، دستمزد و انواع عرواض می دهند و اشتغال، امنیت اقتصادی و اجتماعی ایجاد و ظرفیتهای بالقوه مادی و انسانی را به بالفعل تبدیل می کنند.

وی بیان داشت: اقدام صنعتگران و معدنداران، ارزش افزوده منابع را به همراه می آورد و باید قدر کارخانه داران و بنگاهداران را بیشتر بدانیم زیرا امروز و فردای این وطن به همت و تجربه آنان نیازمند است.

وی عنوان کرد: برای ساخت واحد تولیدی منابع قابل توجهی از منابع ملی وبانکی و سرمایه های مادی سرمایه گذاران صرف می شود و تولید کننده با عشق و علاقه وافر و امید دست به چنین اقدامی می زند.

به گفته هندویی، این درحالیست که اتفاقات و حوادث غیرمنتظری و خارج از توان و اراده صاحبان صنایع و مدیران، کارخانه را به تعطیلی موقت و یا ورشکستگی می کشاند و عده زیادی از کارگران در چنینی شرایط سخت از این طریق امرار معاش می کنند، اخراج می شوند و ضرر و زیان جبران ناپذیری ورد می شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران یادآور شد: در شرایط کنونی که اوضاع رو به بهبود گذاشته نیاز است برای جلویگری از هدررفت بیشتر سرمایه ها و منابع، کارخانجات تعطیل شده که شمار زیادی از واحدهای تولیدی را شامل می شوند، راه اندازی دوباره شوند و حتی از راه حل کمکهای بلاعوض سودجسته و زمینه بازگشایی آنان را فراهم کنیم.