ضرورت مدیریت مصرف برق در اردبیل/ توربین هایی که در کم آبی نمی چرخند

به گزارش خبرنگار مهر، برق استان اردبیل از طریق نیروگاه گازی سبلان، دو نیروگاه دیزلی در اردبیل و پارس آباد، نیروگاه آبی پارس آباد و نیروگاه های بادی و خورشیدی تامین می شود.

تولیدی که در آستانه ورود به عرصه جدبد انرژی های نو بوده و حتی در سال های اخیر صادرات برق به کشورهای همجوار از جمله آذربایجان را در کارنامه خود ثبت کرده است.

با وجود اینکه تولید برق در این منطقه سه برابر مصرف است، نگرانی در نحوه مدیریت مصرف به قوت خود باقی است. چراکه مدیران برقی معتقدند یک استان جدای از شبکه سراسری تولید برق کشور نیست و در شرایط بحرانی اردبیل نیز از عواقب کمبود برق متاثر خواهد شد.

در عین حال مصرف برق در پنج حوزه خانگی، اداری، صنعتی، تجاری و کشاورزی دسته بندی شده و به دلیل حجم مصرف مدیریت در بخش صنعت، ادارات و کشاورزی اهمیت بیشتری یافته است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه اردبیل معتقد است با وجود ارائه راهکارهای مختلف مدیریت مصرف برق در اردبیل همچنان یک ضرورت است.

رشد سالانه هشت درصدی در مصرف برق

تولید سه برابری برق به نسبت مصرف در اردبیل مانع از همسویی با رشد سالانه مصرف برق کشور نبوده و اردبیلی ها هر سال هشت درصد بیشتر از سال قبل برق مصرف می کنند.

این در حالی است که با نگاهی به پیرامون خود متوجه می شویم در طول یک سال حجم وسایل برقی تغییر عمده ای نداشته و در بیشتر مواقع مصرف زیاد به دلیل بی توجهی در هنگام مصرف است.

علیرضا علیزاده تاکید دارد که افزایش سالانه هشت درصد در مصرف نیازمند تولید 50 هزار مگا وات در کشور برای سپری کردن تابستان است. این مقدار برق به 14 هزار میلیارد تومان برای احداث نیروگاه جدید نیازمند است.

وی اضافه کرد: با این حساب باید هر 9 سال حجم نیروگاه های کشور را دو برابر کرد تا به رقم مطلوب رسید.

علیزاده با بیان اینکه امسال استان اردبیل نیازمند کاهش 14.8 مگا واتی مصرف برق بر اساس الگوهای مدیریت مصرف است، تصریح کرد: عمده این صرفه جویی می تواند در بخش صنعت و ادارات صورت گیرد.

تعرفه بالا هم برای ادارات کارساز نشد

این تاکیدات در حالی است که دولت برای مدیریت مصرف گران ترین تعرفه مصرف برق را برای بخش دولتی تعیین کرده است. موضوعی که نتوانسته نظر برقی ها را تامین کند و ادارات اردبیل همچنان اخطارهای ریز و درشتی ار نحوه مصرف برق خود دریافت می کنند.

علیزاده تاکید دارد که ادارات مهمترین الگوی مصرف انرژی های مختلف هستند و با علمکرد خود می توانند به مردم آموزش دهند.

وی افزود: با این وجود ادارات همکاری مورد انتظار را در مصرف برق نداشته و بازرسان گروه مدیریت مصرف مرتبا با مدیران در خصوص وضعیت مصرف مکاتبه دارند.

رصد عملکرد برقی ادارات اردبیل

در عین حال مدیر گروه مدیریت مصرف توزیع برق اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: عملکرد مصرف برق ادارات اردبیل به صورت مستمر رصد می شود.

یوسف یوسفی افزود: علاوه بر این از امور دارایی استان خواسته شده است در بودجه ادارات پرمصرف تجدید نظر کنند.

وی با بیان اینکه پیک مصرف ادارات را به ساعت های 11 قبل از ظهر تا 15 بعد از ظهر انتقال داده ایم، اضافه کرد: در این ساعات که اوج مصرف ادارات است هزینه مصرف افزایش می یابد.

به گفته یوسفی اجرای این طرح برای فرهنگ سازی در راستای صرفه جویی مصرف برق به ویژه در بخش دولتی است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این با هدف کاهش بار مصرف تولید و استفاده از لامپ های التهابی و پر مصرف ممنوعیت دارد.

تنها چهار گروه صنعتی تشویقی گرفتند

مدیریت مصرف برق اردبیل نه تنها به بخش اداری بلکه به مصرف زیاد بخش صنعت نیز تاکید ویژه دارد. چراکه مصرف صنایع به ویژه زمانی که به ساعات پرباری توجه نمی شود حتی مصرف خانگی را نیز متاثر می کند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه اردبیل تصریح کرد: در سال گذشته فقط برای چهار گروه صنعتی مبلغ یک میلیارد و 350 میلیون ریال تشویقی مصرف برق اعطا شد.

علیزاده با بیان اینکه این رقم به نسبت سال های گذشته افزایش یافته، ادامه داد: در عین حال انتظار مدیریت بیشتری از بخش صنعت می رود.

ارائه تخفیف برای مشترکان طرح ذخیره عملیاتی

پیش از این جابه جایی روز تعطیل واحد صنعتی و ارائه تسهیلات و تخفیفات در بازه زمانی پرباری از تاریخ 15 خرداد تا 15 شهریور برای تشویق صنعت گران اردبیلی در مدیریت مصرف اعمال می شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه اردبیل با بیان اینکه این طرح ها کفایت نمی کند، از اجرای طرح ذخیره عملیاتی در استان خبر داد.

وی با بیان اینکه مدیریت مصرف برق در بخش صنعت و کشاورزی اهمیت ویژه دارد، اضافه کرد: همزمان با سراسر کشور واحدهای صنعتی با مصرف بیش از یک مگا وات و واحدهای کشاورزی در طرح ذخیره عملیاتی شرکت داده می شوند.

علیزاده اضافه کرد: این طرح در سه مرحله اجرا شده و واحد صنعتی و کشاورزی را تشویق به ذخیره انرژی و کاهش مصرف خود می کند.

وی با تاکید به اینکه در مرحله اول عقد قرارداد برای مشارکت در طرح و در مرحله دوم کاهش بار است، اضافه کرد: در هر دو مرحله مشترک برای کاهش مصرف خود با درخواست اداره برق موافقت می کند.

به گفته مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه اردبیل در پی این مشارکت در مرحله اول هزینه مصرف در پیک نصف و در مرحله دوم یک چهارم کاهش می یابد.

وی افزود: در مرحله سوم با وجود اعلام آمادگی فرد از کاهش بار مصرفی خودداری می کند که علاوه بر لغو تخفیف جریمه 130 تومانی برای هر کیلووات ساعت مصرف را شامل می شود.

علیزاده تصریح کرد: در بخش کشاورزی نیز در صورتی که مشترک در چهار ساعت پیک بار مصرف از مصرف برق خوداری کند هزینه یک دوره یک ماهه رایگان به وی تعلق خواهد گرفت.

هرچند کارشناسان معتقدند این طرح الگو برداری از شیوه های قبلی تشویق صنایع است، اما باید منتظر ماند و نحوه پاسخگویی صنایع به ایده ای را که به عقیده برقی ها یکی از مهمترین سیاست گذاری های وزرات نیرو در سال جاری است، دید.

لامپ هایی که بی استفاده روشن می ماند

مدیریت بهینه در حوزه های ذکر شده می تواند بار مصرف و بحران آن را کنترل کند اما مصرف خانگی از قاعده مصرف نادرست برق مستثنی نیست.

و این در حالی است که مصرف برق خانگی در ایران 2.5 برابر استانداردهای جهانی بوده و ایرانی ها بی رویه وسایل برقی را به کار می برند.

علیزاده معقتد است در این حوزه فرهنگ سازی لازم است. فرهنگ سازی که باید از طریق رسانه انجام شده و توسط نهادهای مسئول نهادینه شود.

تولید محدود برق در کم آبی ها

وی با بیان اینکه امسال احتمال خشکسالی و کم‌ آبی برای اردبیل پیش بینی شده است، اضافه کرد: در کم آبی توربین های آبی تولید برق نیز کم کار شده و در نتیجه از یکسو کاهش تولید و از سوی دیگر افزایش مصرف را شاهد خواهیم بود.

اما این نگرانی ها در حالی است که اردبیل می تواند به سادگی وارد چرخه صادرات وسیع برق شده و از این طریق حتی هزینه تولید برق خود را نیز تامین کند.

صادراتی که به گفته مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه اردبیل در حال حاضر سهم بیشتری از واردات داشته و افزایش آن بستگی به میزان مصرف برق در داخل استان دارد.

این به این معنی است که هر اردبیلی با خاموشی یک چراغ اضافی می تواند در توسعه اقتصادی استانی که نیازمند توسعه است تاثیر مستقیم داشته باشد.

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گزارش: ونوس بهنود