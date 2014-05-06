700 هکتار از اراضی کشاورزی پلدختر به کشت کلزا اختصاص یافت

علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط رویش مزارع کلزا در شهرستان پلدختر پیش بینی می شود طی هفته آینده کار برداشت این محصول آغاز شود.
وی با بیان اینکه برای برداشت کلزا سه دستگاه کمباین نیاز است، افزود: کار برداشت این محصول از سطح 700 هکتار از اراضی این شهرستان صورت می گیرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر با بیان این که پیش بینی می شود بیش از 600 تن محصول کلزا از این مزارع برداشت شود افزود: عمده محصول کلزای شهرستان پلدختر به صورت دیم کشت می شود.
وی گفت: کار خرید کلزای شهرستان توسط کمیسیون خرید کلزا که توسط سازمان تعاون روستایی ایجاد شده به قیمت مصوب 19 هزار ریال انجام می شود.
خادمی افزود: سال گذشته حدود 160 تن محصول کلزا در شهرستان تولید و تحویل کمیسیونهای خرید بخش دولتی و خصوصی شده است.
وی تصریح کرد: محصول تولیدی شهرستان پس از جمع آوری به کارخانه های روغن حمل و تحویل می شود.
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