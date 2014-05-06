لابی فراکسیون های مجلس برای سوال از ظریف/ کامران: آقای آخوندی بنشین با باجناقت مشکلات ایثارگران را حل کن

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با حضور 197 نماینده مجلس و با غیبت حدود 100 نماینده به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

البته قبل از آغاز جلسه علنی امروز دو فراکسیون سیاسی مجلس شورای اسلامی برای تصمیم گیری در خصوص رویکردشان در سوال از وزیر امور خارجه تشکیل جلسه داده بودند.

- فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت حمایت خود از وزیر امور خارجه و دولت را اعلام کردند که بر این اساس اگر کار به رای گیری در خصوص سوال از ظریف کشید رای موافق به ظریف بدهند.

فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز به ریاست حدادعادل نیز امروز تشکیل جلسه داد.

فراکسیون معتقد بود به دلیل نزدیک مذاکرات هسته ای بهتر است سوال از وزیر خارجه در جلسه امروز مطرح نشود.

کریمی قدوسی به نمایندگی از سوال کنندگان با این نظر فراکسیون موافقت کرد و وی همراه علیرضا زاکانی و علی اصغر زارعی نمایندگان تهران برای اعلام این پیشنهاد نزد لاریجانی رفتند.

اما لاریجانی این پیشنهاد را نپذیرفته و اعلام می کند که یا سوال باید پس گرفته شود و یا در جلسه امروز مطرح شود.

- علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز قرار بود در مراسم افتتاحیه نمایشگاه نفت و گاز کشور شرکت کند اما این برنامه به دلیل مهم بودن سوال از وزیر امور خارجه در دقایق ابتدایی صبح امروز لغو شد و لاریجانی در این افتتاحیه حضور نیافت.

محمدجواد ظریف از دقایق ابتدایی آغاز جلسه امروز در صحن علنی حاضر شده بود.

وی در ابتدا در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد. صبحت های وی بسیار انقلابی بود.

ظریف بسیار با هیجان و با صلابت صحبت می کرد و سخنانش را از روی نوشته ای قرائت می کرد که قبلاً تنظیم شده بود.

- پس از آن که ظریف در موضوع هولوکاست گفت تا وزیر امور خارجه هستم نخواهم گذاشت پروژه صهیونیستی امنیتی سازی ایران تحت بهانه واهی انکار هولوکاست اجرا شود ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد که یکی از سوال کنندگان بود به شدت عصبانی شده و در اعتراض به اظهارات ظریف صندلی خود را ترک کرده و فریاد می کشید این اقدام موجب شد تعدادی زیادی از نمایندگان اطراف وی جمع شوند.

عزیز اکبریان نماینده کرج سعی در آرام کردن وی داشت و وی را به زور سر جای خود نشاند.

محمدحسن ابوترابی نایب رئیس مجلس نیز در صندلی کناری وی نشسته و تلاش بر آرام کردن وی داشت.

علیرغم برخی اعتراضات ظریف همچنان مواضع خود را صراحتاً با جدیت مطرح می کرد.

- علاوه بر این ظریف در واکنش به همایش چند روز پیش منتقدان توافقنامه ژنو که به نام دلواپسی بود گفت: ما ملت دلاوریم نه دلواپس.

- در پایان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از کریمی قدوسی سوال کرد که آیا از اظهارات ظریف قانع شده اید یا نه.

کریمی قدوسی اظهار داشت که ظریف باید صراحتاً اعلام کند که رژیم صهیونیستی را قبول نداشته و بر آرمان های انقلاب در این خصوص پایبند است.

لاریجانی خطاب به وی گفت چرا فلسفه می گویید یک کلمه بگویید قانع شده اید یا خیر؟

در پایان کریمی قدوسی اعلام کرد به خاطر این که دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 نزدیک است از اظهارات ظریف قانع شدم.

- پس از آن سوال از آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

اولین سوال، سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در خصوص پروژه مسکن مهر و دومین سوال مربوط به حسن کامران نماینده اصفهان در خصوص پروژه مسکن ایثارگران بود.

آخوندی در پاسخ به سوال حاجی دلیگانی تاکید کرد: کوچکترین توقفی در اجرای پروژه های مسکن مهر نبوده و من خودم را به جای خریداران مسکن مهر می گذارم و مدافع حقوق همه آنها هستم.

در ادامه حسن کامران نماینده اصفهان سوال خود را مطرح کرد.

وی با اشاره به اینکه شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران باجناق آخوندی وزیر راه و شهرسازی است، گفت: آقای آخوندی شما با آقای شهیدی باجناق هستید بنشینید و باهم مسایل و مشکلات مسکن ایثارگران را حل کنید.

در پایان حاجی دلیگانی از اظهارات آخوندی قانع شد اما کامران اعلام کرد که به خاطر جایگاه شهدا جرات نمی کنم که از پاسخ های وزیر راه و شهرسازی قانع شوم بنابراین اظهارات آخوندی به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان نیز با 132 رای موافق، 54 رای مخالف، 21 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از اظهارات آخوندی قانع شدند. بنابراین جلسه علنی بدون کارت زرد دادن به وزرای دولت پایان یافت.