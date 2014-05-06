توصیه افخم به دلواپسان/ انتخابات زمینه رویکرد سیاسی برای تحقق اراده مردم سوریه است

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به خبرنگار مهر درباره برگزاری همایش دلواپسیم که از سوی منتقدان توافق ژنو برگزار شد، گفت: ما برای نقد و نظر احترام ویژه ای قائل هستیم در عین حال به نظرات کارشناسی اهمیت می دهیم و از دریافت هر گونه پیشنهاد استقبال می کنیم. جمهوری اسلامی ایران کشور بزرگی است و ظرفیت ارائه دیدگاههای مختلف در آن وجود دارد.

وی افزود:ما شنوای هر گونه نقدی هستیم، نقدهایی که سازنده و در راستای تحقق و اجماع ملی باشند، البته کسانی هم دلواپس هستند و ما به دلواپسان نیز توصیه می کنیم که به عزم و امید مردم در آینده اعتماد بیشتری داشته باشند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان و اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در بحران سوریه و اینکه آیا این گفتگوی تلفنی درباره برگزاری انتخابات سوریه نیز بود، اظهار داشت: ما قبلا خبری در این زمینه منتشر کردیم، موضوع سوریه و تحولات این کشور از بحث های اصلی است که خیلی از طرف ها با جمهوری اسلامی ایران با توجه به ظرفیت و نقش جمهوری اسلامی ایران برای کمک به حل بحران مطرح می کنند و با ما در تماس هستند.

وی افزود: این تماس نیز در همین راستا بود ضمن اینکه ما از ابتدای بحران نیز اعلام کردیم که آمادگی برای کمک به حل بحران سوریه را داریم و با توجه به نزدیک شدن به برگزاری انتخابات در سوریه گفتیم که در این مسیر باز هم آماده کمک هستیم در عین اینکه به همه طرف ها توصیه می کنیم به جایگاه و نقش مردم سوریه برای احترام به حق تعیین سرنوشت آنها احترام ویژه ای گذاشته شود.

افخم گفت: به همه طرف ها توصیه می کنیم متناسب با واقعیات منطقه برای ایجاد راه حل سیاسی در سوریه گام جدی و عملی بردارند. حوزه انتخابات در سوریه زمینه ای است که کمک می کند رویکرد سیاسی برای تحقق اراده مردم سوریه به کار گرفته شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه ساعاتی پیش وزیر امور خارجه در صحن مجلس به سئوالات نمایندگان پاسخ داد، تصریح کرد: وزیر امور خارجه و وزارت امور خارجه از رئیس و کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حسن استماع و حسن نظر نسبت به عملکرد وزارت امور خارجه تشکر خود را ابراز می کند .

وی در پاسخ به این سئوال که هجمه های زیادی در چند روز اخیر از سوی گروه های مختلف برعلیه تیم مذاکره کننده هسته ای اعلام شده و موضوعاتی در مورد تغییر اعضای تیم مطرح شده است، بیان کرد: با شروع مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 شاهد ابراز نظرها و نقدهایی در مورد تصمیم در خصوص انجام مذاکره و نحوه آن صورت گرفت. ما همواره اعلام کردیم پذیرای نقدهای دلسوزانه هستیم. آنچه به شکل گیری و تقویت اجماع ملی در کشور کمک می کند قطعا بهترین عملکرد است.

وی افزود: وزارت امور خارجه از همان ابتدا اعلام کرد که ما برای دریافت پیشنهادات و نظرات کارشناسی به منظور طی بهتر این مسیر آماده هستیم و از دریافت پیشنهادات استقبال می کنیم کما اینکه تعداد زیادی از اساتید، صاحبنظران و حتی شهروندان عادی پیشنهاداتی را به وزارت امور خارجه ارسال کردند. ما روزانه این پیشنهادات را دریافت می کنیم در عین حال آماده استماع نظرات همه منتقدین و کسانی که دیدگاههای متفاوت از گروه مذاکره کننده دارند، هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح کرد منتقدین می توانند دیدگاهها را مطرح و پیشنهادات عملی را به وزارت امور خارجه اعلام کنند. ما فکر می کنیم این تبادل نظرات کارشناسی کمک می کند اهداف کشور در مسیر مذاکرات سخت و پیچیده بیشتر محقق شود و وزارت خارجه برای شکل گیری اجماع ملی و انسجام در کشور ارزش و اهمیت بسیاری قائل است و از هر قدم و نظری در این زمینه استقبال می کند.

افخم در پاسخ به سئوال دیگری درباره تحولات نیجریه بیان کرد: نیجریه یک کشور بزرگ در غرب آفریقاست که متاسفانه مدتی گرفتار فعالیت گروه های افراطی شده و ثبات در آن کشور در مخاطره قرار گرفته است و شهروندان نیجریه متحمل خسارت شده اند.

وی افزود: اخیرا نیز اخباری داشته ایم که 270 دانش آموز دختر از سوی گروه های تروریستی در این کشور ربوده شده اند که ما مراتب نگرانی خود را نسبت به این موضوع اعلام می کنیم و از نظر ما این اقدام غیرانسانی کاملا غیرقابل قبول است و امیدواریم تدابیری به کار گرفته شود تا از این اقدامات تروریستی در نیجریه و سایر نقاط جهان جلوگیری شود و در عین حال امیدوارم ثبات و امنیت و صلح در نیجریه برگزار شود.

افخم در پاسخ به سئوال دیگری درباره تحریم دو بانک جمهوری اسلامی ایران در فرانسه و سوئیس، گفت: در این مورد اخبار غیرمستند زیادی منتشر شده است اما در این مورد اخیرا خبری ندارم.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که در خصوص بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک و اینکه غربی ها از این موضوع استقبال کرده اند و آیا اخباری مبنی بر پذیرش غرب در این باره دریافت شده است، بیان کرد: گمانه زنی در خصوص محورهای مذاکره و توافقات و تفاهمات احتمالی در هر دوره ای صورت گرفته و در آستانه مذاکرات فعلی نیز مطرح است.

وی افزود: با توجه به اینکه این موضوع و چند موضوع دیگر در دستور کار مذاکره است و مذاکره در خصوص آنها ادامه دارد. ما تا زمانی که بحث در این موارد وجود دارد و تا پیش از نهایی شدن نمی توانیم مطلبی را عنوان کنیم.

افخم گفت: اظهارات جناب آقای دکتر صالحی را نیز در این زمینه داشته ایم. به هر حال جمهوری اسلامی ایران پیشنهادات و طرح هایی را برای احقاق حقوق مردم در مذاکرات در دستور کار دارد و قطعا پس از انجام توافقات و پایان مذاکرات می توان نسبت به حصول نتیجه نهایی اعلام نظر قطعی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: در اینکه تیم مذاکره کننده برای حل و فصل موضوعات طرح هایی در دست داشته باشند و اینکه حقوق جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه ضایع نشود و حقوق هسته ای ایران رعایت شود هیچ شکی نیست و این مسائل محور اصلی مذاکرات است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره سفر رئیس بازرسان آژانس به تهران و همچنین نشست کارشناسی ایران و گروه های 1+5 در نیویورک گفت: درباره سفر بازرسان آژانس قطعا بعد از پایان سفر سازمان انرژی اتمی به عنوان میزبان اطلاع رسانی می کنند.

افخم با اشاره به اینکه مذاکرات کارشناسی ایران و کشورهای 1+5 نیز امروز و فردا در نیویورک برگزار می شود، تصریح کرد: مسائلی که قرار است در دور آتی پیرامون آنها و برای تدوین پیش نویس متن جامع بر روی آن کار شود در این مذاکرات مطرح می شود. معمولا مذاکرات کارشناسی نتیجه نهایی اعلامی ندارد و بیشتر کارشناسان مباحثی را در دست برنامه ریزی دارند و جمع بندی آنها را به تیم مذاکره کننده ارائه می کنند. این دوره از مذاکرات کارشناسی نیز مانند دوره های قبل به بحث و بررسی جزئیاتی که مورد نظر است، می پردازد. در عین حال در پایان مذاکرات اگر موضوعی قابل اطلاع رسانی بود از سوی تیم کارشناسی اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال برگزاری مذاکرات کارشناسی یا سیاسی در آینده در نیویورک وجود دارد، بیان کرد: چنین موضوعی باید بین طرف های مذاکره کننده مورد بحث قرار گیرد. تاکنون درباره برگزاری مذاکرات ایران و 1+5 در نیویورک بحثی نشده است، قطعا در دوره های آتی اگر دو طرف در این مورد به جمع بندی برسند اعلام نظر خواهند کرد ضمن اینکه زمانبندی مذاکرات در طول شش ماه در دور اول مذاکرات تعیین شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین درباره آخرین پیگیری ها از وضعیت دیپلمات ایرانی ربوده شده در یمن، بیان کرد: پیگیری ها از طرف وزارت امور خارجه ادامه دارد. برنامه ریزی صورت گرفته تا معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه سفری به یمن برای پیگیری وضعیت آقای نیکبخت و آزادی ایشان و همچنین پیگیری عاملان شهادت آقای اسدی و دستگیری آنها و آوردن آنها به ایران صورت گیرد.

افخم ادامه داد: برنامه زمانبندی سفر در دستور کار است و امیدواریم در این سفر گزارش قانع کننده از مقامات یمنی در این باره دریافت کنیم.

وی همچنین درباره وضعیت دانشجویان ایرانی در نروژ، بیان کرد: این موضوع را پیگیری کردیم. صحبتی با سفارت نروژ در تهران از طرف وزارت امور خارجه صورت گرفت. مقامات نروژی هر گونه تغییری در مورد انتخاب رشته و حضور ایران در رشته های خاص را رد کردند و گفتند که هیچ گونه تغییری در قوانین در مورد ایرانیان صورت نگرفته است ضمن اینکه تاکید کردند حضور ایرانیان و دانشجویان ایرانی تقویتی برای عرصه علم و دانش است.

افخم گفت: در عین حال با توجه به اینکه دانشجویان ایرانی در نروژ اظهاراتی در این زمینه داشتند و پیگیری هایی انجام داده اند سفیر ایران در نروژ از طرف وزارت امور خارجه ماموریت پیدا کرد که این موضوع را پیگیری کند و ما اطلاعات تکمیلی را داشته باشیم.

از اطلاعاتی که تاکنون به دست آورده ایم این طور نتیجه گرفته شده که در مقررات نروژ در مورد ایرانیان تغییری ایجاد نشده است. در صورتی که اطلاعات تکمیلی را دریافت کنیم اظهارنظرهای بیشتر را خواهیم داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد سفر وزیر امور خارجه ارمنستان به ایران، گفت: مناسبات تهران و ایران در وضعیت بسیار خوبی است. دو کشور مراودات و سطح خوبی از تماس ها را دارند و گفتگوها ادامه دارد. روابط سیاسی و اقتصادی تهران و ارمنستان به خوبی پیش می رود و در این سفر نیز توافق شد مقدمات برگزاری کمیسیون مشترک فراهم شود و این کمیسیون فعال تر از گذشته کار خود را ادامه دهد.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان همکاری ها و تماس های خوبی داشته اند. اشتراک نظر در مواضع سبب شکل گیری روابط خوب شده است و این سفر نیز کمک قابل توجهی را به نزدیک شدن روابط و استحکام ارتباطات دو کشور داشت و قطعا برنامه ریزی برای سفرهای مسئولین در دستور کار است ضمن اینکه دو کشور مصمم هستند از ارتباطات بیشتر بخش های خصوصی در جایگاه دولت استفاده کنند و ما بتوانیم حوزه ارتباطات بخش خصوصی را تقویت کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سئوال دیگری در این باره که با توجه به خشونت هایی که آقای پوتین در مورد الحاق اوکراین و ایستادگی که آمریکا در این باره به خرج داده آیا تصور می کنید که بین این دو کشور جنگ نظامی رخ دهد، گفت: البته من بارها اعلام کرده ام که در این تریبون درصدد تحلیل رویدادهای سیاسی نیستیم.

آنچه مسلم است هیچکس از تنش و جنگ و درگیری استقبال نمی کند و جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بحران خواهان جلوگیری از تنش و حفظ ثبات و آرامش بوده است و طرفین را به آرامش و حفظ راههای مسالمت آمیز دعوت کرده است. امیدواریم بر همین اساس همه طرف های درگیر کمک کنند که اوضاع در اوکراین پیچیده تر نشود و اقدامات در مسیر جلوگیری از افزایش تنش باشد تا اوضاع به وخامتی که شما مطرح کردید نباشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوال دیگری درباره برنامه وزارت امور خارجه برای افزایش روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه به ویژه عربستان با توجه به ارتباطات برخی اشخاص سیاسی در ایران چیست، گفت: همه دولت ها در جمهوری اسلامی ایران و اکنون هم دولت یازدهم عزم و اراده خود را برای تقویت مناسبات با کشورهای منطقه قرار داده اند و در راستای رویکرد تعامل سازنده این کار با جدیت دنبال می شود و مورد توجه است. جمهوری اسلامی ایران برای روابط خود با همسایگان و کشورهای منطقه اهمیت و جایگاه ویژه ای قائل است و در همین ارتباط نیز شاهد سفر آقای ظریف و آقای امیرعبداللهیان به منطقه بودیم که در حوزه سیاسی مراودات خوبی صورت گرفته است.

افخم افزود: گفتگوها و ارتباطات خوبی جاری است. شکل گیری کمیسیون های مشترک همکاری و کمیسیون های عالی با کویت و قطر را در طی چند ماه گذشته شاهد بودیم و فکر می کنم با عزمی که از سمت جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و با توجه به علاقه مندی که در طرف های مقابل نیز دیده می شود می توانیم نسبت به آینده مناسبات ابراز خوش بینی کنیم و به نظر می رسد روابط مناسبی جاری است و عزم ما بر تقویت روابط است.

وی با اشاره به اینکه نقش و جایگاه عربستان نیز در میان این کشورها همواره مورد توجه جمهوری اسلامی ایران بوده است، بیان کرد: به طور قطع افزایش تماس ها و دیدارها را دنبال می کنیم و برنامه تماس و گفتگو کماکان در دستور کار قرار دارد و استفاده از همه ظرفیت ها برای ارتباطات مورد نظر است. در عین حال مسیر این همکاری ها برای شکل گیری همکاری های منطقه ای و تقویت صلح و ثبات در منطقه است که به طور قطع کشورهای منطقه نیز نسبت به این موضوع نظرات مساعدی دارند. فکر می کنم شکل گیری چنین همکاری ها و تقویت دوستی ها بسیار امیدوار کننده است و نسبت به آینده مسیر کاملا خوشبین هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوال دیگری درباره همایش دلواپسان و اظهارات سخنرانان این همایش مبنی بر اینکه تیم مذاکره کننده هسته ای به صورت باندی انتخاب شده و توافق ژنو در صدد خشک کردن فناوری هسته ای در ایران است، بیان کرد: اگر بخواهیم مورد به مورد به همه اظهارات مطرح شده پاسخ دهیم تشدید دلواپسی می شود. ما در صدد هستیم دلواپسی ها را رفع کنیم.

افخم گفت: ما اعلام کردیم که کارشناسان می توانند نظرات خود را اعلام کنند. نقدهای دلسوزانه مورد پذیرش است. ما همه اخبار و صداها را می شنویم. تیم وزارت امورخارجه به صورت رسمی و علنی اعلام کرده که آماده دریافت پیشنهادات است. از آنجا که سخنرانان متعددی در همایش مذکور شرکت داشتند و از زوایای مورد نظر خود دلواپسی ها را مطرح کردند اگر بخواهیم مورد به مورد پاسخ دهیم شاید در حق دیگرانی که دلواپسی داشتند، جفا شود. امیدواریم کمک کنیم که این دلواپسی ها رفع شود.

افخم همچنین درباره اخباری مبنی بر بازداشت زندانیان ایرانی در ترکمنستان و اینکه ترکمنستان آزادی این زندانیان را مشروط به آزادی چهار تن از زندانی های این کشور در ایران کرده است، گفت: در این مورد اخبار پراکنده و غیرموثقی منتشر شده است. این اخبار غیرمستند است و ما نمی توانیم آنها را تایید کنیم در عین حال لازم به یادآوری است که وضعیت و حقوق ایرانیان و استیفای حقوق آنها برای دولت جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است و وزارت امور خارجه نیز این موضوع را مورد توجه دارد.

وی افزود: به صورت خاص در مورد ترکمنستان این موضوع با وزیر امور خارجه و مقامات و مسئولین این کشور مطرح شده، وزارت امور خارجه در چارچوب مقررات بین الملل و دیپلماتیک می تواند در مورد آزادی این افراد اقدام کند. امیدواریم این خبرسازی ها به بدتر شدن وضعیت ایرانیان منجر نشود. این گونه اخبار کمکی به آزادی زندانیان نمی کند در عین حال این مسئله کاملا مورد توجه است و وزارت امور خارجه این موضوع را پیگیری می کند امیدواریم با پیگیری هایی که صورت گرفته شرایط برای آزادی و بازگرداندن ایرانیان فراهم شود و این کار در مسیر کارشناسی و مقرراتی که وجود دارد، ادامه یابد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره برخی اخبار منتشره در خصوص اقدامات آمریکا در آستانه انتخابات سوریه، گفت: ما نیز اخباری در این زمینه دریافت کردیم. باید تلاش ها در مسیری باشد که راهکارها بحران را در سوریه پیچیده تر نکند و به نظرات به حق مردم سوریه برای تعیین سرنوشتشان احترام گذاشته شود. پیچیده تر کردن بحران و نادیده گرفتن بحران سوریه کمکی به حل موضوع نمی کند و امیدواریم همه اقدامات و راهکارها کمک کننده به حل عادلانه بحران سوریه باشد.

افخم ادامه داد: در این میان محوری ترین عنصر جایگاه مردم سوریه و حق آنها در تعیین سرنوشت خودشان است. هر اقدامی که خارج از این چارچوب ها باشد قطعا خلاف رویه واقع بینانه و به دور از مصالح مردم سوریه است.

وی درباره زمان سفر رئیس جمهور کشورمان به ترکیه، گفت: برنامه سفر در دستور کار است و زمانبندی آن تنظیم می شود. به محض قطعی شدن خبر تکمیلی را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوال دیگری درباره زندانیان ایرانی که در مالزی محکوم به اعدام شدند و اخیرا اعلام شده که سه تن از آنها نیز آزاد شده اند، گفت: توجه رسانه ها و افکار عمومی به این موضوع خیلی خوب است اما در طول 24 ساعت که از اعلام خبر آزادی سه زندانی گذشته فکر نمی کنم زمان مناسبی برای پیگیری دوباره خبر باشد.

افخم افزود: قطعا پیگیری وضعیت ایرانیان، رسیدگی به وضعیت آنها بخش زیادی از اقدامات وزارت خارجه را در بر می گیرد. عمده مشکلی که پیش می آید ناشی از عدم آشنایی با مقررات کشورهاست که شهروندان به آنها سفر می کنند. رسانه ها باید برای اطلاع رسانی به این سمت که ایرانیان پیش از سفر اطلاعاتی درباره مقررات کشور مقصد به دست بیاورند کمک کنند. بعضی از شهروندان دچار مشکلاتی هستند و مسائلی را نادیده گرفته اند. ما درصدد قضاوت نیستیم، حتی اگر این اقداماتی را که به آنها نسبت داده شده انجام داده باشند ما موظف به پیگیری حقوق آنها هستیم. ما باید حقوق ایرانیان را در نظر بگیریم، از این حقوق دفاع کنیم و دسترسی های لازم را برای آنها فراهم کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم این موضوع در مسیر طبیعی خود ادامه یابد و به تدریج ایرانیان به کشور باز گردند. برای اینکه یک ایرانی آزاد شود مجموعه تلاش هایی از سوی کشور و سفارت انجام می شود. خانواده های این افراد با وزارت امور خارجه در تماس هستند و ما به طور مکرر هم به خانواده ها پاسخ می دهیم و هم اینکه مسئله دسترسی های آنها از طرف سفارتخانه های ما در حال پیگیری است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این سئوال که اخباری منتشر شده مبنی بر اینکه آمریکا، چین و روسیه با بازطراحی رآکتور اراک موافقت خود را اعلام کرده اند، بیان کرد: نظر به اینکه مذاکرات جاری است نمی توان نسبت به هیچ گونه از موضوعاتی که مطرح می شود اظهارنظر کرد. توافق جامع به این منظور اطلاق می شود که بسته موضوع هسته ای باید به طور کامل در آن جمع بندی شود لذا از اظهارنظر در این وقت خاص در این باره که چه شده است، معزور هستیم.

افخم در پاسخ به سئوال دیگری درباره انتخابات عراق و خبرسازی ها مبنی بر دخالت ایران در انتخابات، گفت: آنچه مسلم است رویداد مبارکی با مشارکت خوب مردم عراق رخ داده و انتخابات پارلمانی عراق علی رغم همه تلاش هایی که برای کاهش مشارکت صورت گرفت، با مشارکت خوب مردم عراق انجام شد. مردم عراق با هوشیاری این توطئه ها را خنثی ساختند، اکنون در آستانه اعلام نتایج هستیم.

وی ادامه داد: این گونه اخبار خبرسازی است. عزم مردم عراق برای اینکه آینده خود را رقم بزنند روشن است. معمولا این گونه خبرسازی ها که مطرح می شود چیزی را از آنچه که در صحنه واقعه عراق جاری است کم نخواهد کرد و معمولا این خبرسازی ها بعد از مدتی غیرواقعی بودن آنها مشخص می شود. ما با این گونه خبرها آشنا هستیم، مهم اتفاق بزرگی است که در عراق رخ داده، مشارکت مردم و برگزاری انتخابات به دور از تنش.

افخم در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین اخبار از وضعیت آخرین مرزبان ربوده شده ایرانی توسط گروه جیش العدل بیان کرد: روز گذشته وزیر کشور سفری به پاکستان داشته اند. موضوع مرزبان ایرانی و همکاری های مرزی بین دو کشور در دستور کار این سفر است و یکی از محورهای مورد توجه مقامات دو کشور است و از جمله موضوعاتی است که وزیر کشور دنبال می کند.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه اخبار باید کاملا بر اساس منابع مستند باشد، اظهار داشت: در یک ماه گذشته اظهارنظرهای پراکنده و غیرمستند در این باره اعلام شد که بازخورد آنها مثبت نیست. موضوع در دستور کار همکاران امنیتی ما قرار دارد و امیدواریم گفتگوها به نتیجه برسد.

وی در پاسخ به این سئوال که سفرای منطقه مدعی شدند که غربی ها در مقابل برخی امتیازها از سوی ایران پذیرفته اند که اسد در قدرت بماند و انتخابات برگزار نشود، اظهار داشت: در خصوص وضعیت سوریه دیدگاههای متعددی وجود دارد. این گونه اظهارنظرها در گذشته نیز از سوی منابع غربی مطرح بوده، پیش از مذاکرات ژنو نیز آنها گزینه های مختلفی مطرح می کردند و ما همواره به واقع بینی و جایگاه مردم سوریه تاکید کردیم.

افخم درباره مدت زمان رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته ای، بیان کرد: در ابتدا یک دوره زمانی یکساله برای سقف گفتگو در نظر گرفته شد. اکنون بر اساس توافق طرفین تلاش این است که در یک دوره شش ماهه گفتگوها به نتیجه برسد. اگر طرف مقابل حسن نیت داشته باشد شاید در این دوره بتوان به نتیجه رسید.